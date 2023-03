Engañan a su amigo invitándolo a parranda; lo llevan a un anexo

Tener una sólida red de amigos tiene muchas ventajas, desde recibir apoyo cuando pasas por un mal momento hasta salvarte la vida en situaciones de peligro, como fue el caso de un hombre al que sus amigos lo llevaron con engaños a un anexo.

Lo que parecía ser un día de fiesta para un hombre terminó convirtiéndose en algo completamente diferente, pues sus amigos realmente lo llevaron a un centro de rehabilitación.

El plan salió como esperaban

Según narraron el problema que tiene el hombre con el alcohol requería ayuda urgente, por lo que idearon un plan sin que él se diera cuenta. Pues si el hombre se enteraba del lugar al que realmente lo iban a llevar, tal vez se pudiera escapar.

En los videos compartidos por el usuario se puede ver al hombre emocionado porque cree que se irá de parranda con sus amigos e incluso se muestra muy alegre mientras viaja con ellos en un vehículo.

Sus allegados compartieron que lo llevaron a un anexo para ayudarlo pues su adicción estaba afectando su salud.

La grabación con más de 26 millones de vistas y casi 2 millones de me gusta se ha viralizado en redes sociales. Aunque los comentarios no fueron tan positivos, pues mientras algunos usuarios aplaudieron las acciones de los jóvenes que se preocuparon por su amigo, también hubo quien señaló que no fue la forma correcta de ayudarlo.