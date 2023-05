Hombre se viraliza por compartir su emoción al comprar su primer auto, un vochito

Aspirar a un mejor estilo de vida que te permita adquirir algunos lujos es algo que está constantemente en la mente de muchas personas, pues dentro de dichas aspiraciones se encuentran adquirir una mejor casa, poder realizar viajes e incluso conseguir el auto de nuestros sueños.

Comprarse el primer auto es una meta para muchas personas, una decisión que implica esfuerzo y dedicación, esto debido a la inversión que se debe hacer para obtenerlo, pero con trabajo y disciplina se puede lograr, e Ignacio Torres es la prueba de ello.

Fue a través de TikTok que Ignacio también conocido como @nachitoroque123 compartió el momento de felicidad que vivió al conducir su primer auto, del cual menciona se siente muy orgulloso.

En un video el usuario cuenta cómo con mucho esfuerzo se compró su primer auto: un vochito que aunque no tiene estéreo, lo hace feliz por el valor y significado de su compra.

“Yo siento ahorita la felicidad porque me compré un vocho y ando en el vocho, 10 kilómetros por hora, no se necesita ir muy rápido”, agregando que no se necesita manejar un Lamborghini, un Audi, un Bugatti para ser feliz.

Asimismo, el hombre, con una gran sonrisa, señaló que “con empeño y dedicación pude obtener mi auto, no me da pena ni vergüenza, al contrario, estoy bien feliz, bien contento”, al mostrar en su video el exterior del coche.

Los internautas comenzaron a aplaudir su esfuerzo por cumplir su sueño, por lo que rápidamente el vídeo se hizo viral, generando cientos de cometarios positivos, pues Ignacio es la prueba que de con esfuerzo y trabajo puede cumplir tus objetivos.