No fue Trump ni Biden: Nombran a perrito como alcalde en pueblo de EU

Las recientes elecciones presidenciales en Estados Unidos han divido las opiniones no solo de los ciudadanos, sino también de los usuarios de redes sociales, ya que han sido unas de las más esperadas y reñidas de los últimos tiempos.

El pasado 3 de noviembre comenzó el proceso electoral. Y justamente en este contexto, en una localidad de Kentucky ocurrió un hecho bastante peculiar, luego de que sus habitantes eligieran a un perro como su alcalde.

Pero, ¿por qué ocurrió esto? Pues se trata de una tradición del pueblo de Rabbit Hash, esto como parte de un evento de caridad que realiza una organización dedicada a la preservación histórica en dicha ciudad.

Los pobladores designaron a Wilbur Beast, un tierno bulldog francés como su nuevo alcalde para el próximo periodo de gobernación. Este lomito ganó con una victoria aplastante a sus contrincantes por el puesto para gobernar la localidad.

Foto: Cortesía | Mayor Wilbur Beast

Según informaron medios locales el bulldog recibió 13 mil 143 votos con los que superó a su contrincante Brynn Pawltro, un pitbull que tenía el cargo de alcalde desde hace cuatro años y buscaba la reelección.

Aunque suena un poco sacado de película, no se trata de otra cosa más que de una costumbre que se lleva a cabo desde hace algunos años en Rabbit Hash.

Esta elección es real, y solo forman parte de un proyecto que la organización Historical Society lleva a cabo para recaudar fondos para la preservación histórica en diversas ciudades estadounidenses. De hecho, la organización mantiene sedes en varios puntos del país, pero es en esta pequeña ciudad donde han implementado el proyecto de las elecciones animales.

Desde hace más de 22 años han realizado este perruno proceso electoral, con el mismo objetivo y el cargo de alcalde ha recaído tanto en perros como gatos.

En una de las campañas que realizó el perrito Wilbur Beast se lee: “la ciudad da la bienvenida a los visitantes y continuará ofreciendo eventos divertidos para todas las edades que vengan a experimentar la nostalgia y el encanto que tenemos para ofrecer”.

Inmediatamente esta noticia se viralizó en redes sociales y los internautas se enamoraron de este adorable alcalde. Algunos ciudadanos incluso aseguran que “las únicas elecciones honestas en todo el país”.