Wortev: Capital mexicano para emprendedores de aquí

Para el mentor de emprendedores Denis Yris es vital que en tiempos de post pandemia los nuevos inversionistas individuales que acumularon algún capital durante el encierro empiecen a considerar el apoyar a emprendedores mexicanos.

"Algunas personas me han preguntado qué onda con las criptomonedas o las plataformas para comprar papel de empresas en Wall Street. Yo lo que les digo es: ¿Por qué tendrían que llevar su dinero a otro lado habiendo tanto potencial y necesidad de fondeo aquí en México?", platica.

Según él, todo está puesto para que los mexicanos empecemos a creer en los proyectos que nacen en nuestro propio país. No es sólo cuestión de desarrollo económico para el pequeño empresario, dice, sino también de la oportunidad para obtener beneficios reales para los inversionistas.

Para eso es que Denis ha fundado la plataforma Wortev.

Wortev es un fondo de capital emprendedor, aceleradora y plataforma educativa que tiene como objetivo impulsar el desarrollo de emprendedores y pequeñas empresas en México.

Según explica Denis, se busca preparar, evaluar y desarrollar empresas en etapas tempranas para convertirlas en buenas oportunidades para inversionistas que buscan proyectos con alto potencial de crecimiento, especialmente en los sectores de tecnologías de información, tecnologías renovables, biotecnología, inteligencia artificial y robótica, así como en consumo y empresa sociales.

Para los emprendedores en su incubadora, además de darles un capital inicial, Wortev realiza una mentoría con el objetivo de lograr mejores resultados en menor tiempo.

La idea es ofrecer todas las áreas, herramientas y servicios para brindar estructura a las pequeñas empresas, reducir costos, incrementar la rentabilidad y que puedan enfocarse en el desarrollo y comercialización de su producto o servicio.

"Esto va especialmente enfocado a universitarios con una buena idea pero que no necesariamente tienen experiencia para echarla a andar. En una etapa muy temprana del emprendimiento se trabaja en el desarrollo y comercialización del producto. Nosotros les damos áreas como finanzas, tecnologías, información, ciencias de datos, marketing, procesos, capital humano y legal para que precisamente este equipo los apoye. Lo que queremos es que el emprendedor afile el hacha de lo que está haciendo y logre mejores resultados".

Según refiere, sus servicios han encontrado aceptación en el mercado debido a una falta de educación generalizada entre los mexicanos para echar a andar un negocio a pesar de la disponibilidad de información en línea.

Asimismo Wortev ofrece la oportunidad a inversionistas individuales de invertir a través de su fondo en empresas ya más consolidadas desde 10 mil pesos, buscando aportarles rendimientos pero al mismo tiempo apoyar al ambiente emprendedor temprano.

De acuerdo con Denis, a los inversionistas se les brinda un rendimiento fijo anual cercano al 20 por ciento; un vehículo de inversión mucho más atractivo que otras opciones en el mercado.

Desde su fundación en 2013 Wortev ha impulsado a más de 112 emprendedores a través de su aceleradora. Asimismo ha recaudado 230 millones de pesos en el fondo de capital emprendedor con el que ha invertido en nueve empresas.

En su portafolio activo se encuentran emprendimientos como Hundpsort, que es una distribuidora de productos de mascotas que se caracteriza por ofrecer soluciones para el cuidado integral y activo; IMITI, un night club que permite la renta de espacios a futuro y en plazos; u Offlander, empresa de diseño y manufactura 100 por ciento mexicana de calzado urbano.

"Nosotros buscamos invertir exclusivamente en etapas muy tempranas, estructurales y precisamente preparar los proyectos para que eventualmente lleguen con estos grandes fondos, que tengan salidas a bolsa, que otra empresa las venga a comprar o que los mismos fundadores compren las acciones", explica.

"Son emprendedores, algunos con modelos súper tradicionales, que nunca hubieran tenido oportunidad de capitalizarse por medio de fondos reconocidos porque pues no eres nadie".

CAPITAL PARA TODOS

Nacida en 2008, Wortev inició como un proyecto de desarrollo de inteligencia artificial que nunca despegó del todo por falta de capital, según cuenta Denis.

"Nunca logramos capitalizar nuestro proyecto y fue cuando decidimos armar la aceleradora y el fondo para hacer mucho más accesible la capitalización para los emprendedores", recuerda.

Para 2013 Wortev migró a un modelo basado en aportar soluciones para ayudar a crecer empresas y el equipo comenzó a especializarse en arquitectura de negocios al analizar integralmente a las empresas, lo que permitió conocer a fondo sus áreas de oportunidad y necesidades.

Durante esos años Wortev había establecido un pequeño modelo de fondeo entre familiares y amigos para sus emprendedores y finalmente para 2018 la plataforma concretó un fondo institucional propio de capital emprendedor abierto para inversionistas individuales.

"No teníamos conocidos a grandes inversionistas privados, nos topamos con muchos que no creían en el proyecto, y la cruda verdad es que si quieres crecer más allá del punto de equilibrio sí vas a necesitar inversión. Nos juntamos con otros emprendimientos y personas y literal dijimos armemos un fondo nosotros con el que hemos desarrollado empresas y emprendedores que no tenían en su momento ninguna oportunidad".

Según explica Denis durante los últimos años México, y con éste Latinoamérica, ha experimentado un gran crecimiento en la inversión que fondos globales están haciendo en el mercado de capital venture, especialmente desde que el mundialmente reconocido fondo japonés Softbank comprometió para la región 8 mil millones de dólares en inversiones para el fondeo de startups desde 2019.

Al Softbank le han seguido fondos de altos vuelos como Mountain Nazca, Tiger Global, Insight Partners o el brasileño Monashees.

Por ejemplo, de acuerdo con estimaciones de la firma de análisis de datos Pitchbook, el valor del venture capital depositado en Latinoamérica pasó desde los 4 mil 400 millones de dólares de 2020 a 14 mil 800 millones para al cierre de 2021, de los cuales aproximadamente un cuarto habría ido a parar a México.

Muestra de ello es el surgimiento de los unicornios tecnológicos mexicanos Bitso, Clara, Kavak, Incode y Jokr, y que se sumaron recientemente a Clip y Konfío en el selecto club de empresas valuadas en más de mil millones de dólares.

Sin embargo, explica que estos grandes inversionistas en busca de grandes réditos y riesgos medidos sólo están atacando a proyectos ya armados o con inversión previa, dejando de lado emprendimientos en etapas tempranas o proyectos que no han evolucionado más allá de ser sólo ideas.

El ecosistema en México de inversión emprendedora o de etapas tempranas –dice– apenas está madurando. Es por ello que en el país existen alrededor de 40 fondos de capital emprendedor cuando en Estados Unidos existen más de 3 mil 500. En tanto las tesis de inversión en México giran principalmente alrededor de productos de consumo, dejando de lado proyectos tecnológicos.

"Hay muy pocas incubadoras, muy pocos fondos de inversión mexicanos que se dediquen a preparar emprendimientos. ¿Por qué no teníamos unicornios antes? La respuesta es falta de confianza por parte de inversionistas, tuvieron que llegar fondos extranjeros a apoyar empresas mexicanas".

Así, para Denis, es importante que inversionistas pequeños no institucionales, ángeles o personas comunes y corrientes con un dinero extra en espera de ser invertido, empiecen a ver al fondeo de emprendedores mexicanos como una opción; y de ahí –dice– la importancia de un vehículo de inversión temprana como el que se ofrece en Wortev.

"Creo que es muy importante que el inversionista de a pie empiece a creer en los emprendimientos mexicanos, en la idea del hermano, del vecino, y apoyarlos. Y ya lo estamos viendo".

Según adelanta Denis, el objetivo para 2022 es duplicar el tamaño del fondo de capital, rozando así los 500 millones de pesos invertidos e impactar a 30 empresas con mentorías o capital. Esto será posible en la medida que los nuevos inversionistas se abran a nuevas opciones.

"Estados Unidos nos lleva sin exagerar una ventaja de 50 años, existe todo un ecosistema súper preparado desde incubadoras, programas de universidades, aceleradoras, fondos de capital emprendedor y fondos de capital de crecimiento muy estructurado. Colombia y Chile en tanto tienen más emprendimientos que nosotros.

"A diferencia de hace diez años en México vemos muchas más plataformas de apoyo a emprendedores pero aún faltan muchos jugadores. Creo que el inversionista debe empezar a creer en estos proyectos mexicanos, en dar ese salto de fe para detonar todo el potencial que tenemos como economía".

