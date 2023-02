¡Adiós al huevito con jamón! En Durango el kilo cuesta hasta 52 pesos

Debido a la escasez de huevo que se vive en Estados Unidos por Influenza aviar, el precio del producto a nivel nacional continúa incrementándose y durante este mes ya se vende hasta 52 pesos kilo al menudeo en Durango, reconoció en entrevista Reynaldo Dosal Ibáñez, comerciante del mercado de Abastos "Francisco Villa", afirmando que aún no se presenta desabasto en la entidad pero si esperan siga subiendo de precio al menos hasta junio o julio próximos.

Entrevistado para El Sol de Durango, el también Consejero de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y exdirigente de este organismo, informó que sigue incrementándose el precio de esta proteína.

Detalló que a inicios de enero se vendía al menudeo en establecimientos locales entre 38 a 40 pesos kilo, sin embargo un mes después ante el agravamiento de la situación en Estados Unidos por contagios en las granjas avícolas sigue encareciéndose.

Actualmente al mayoreo tiene un precio estimado de 46 a 48 pesos, pero a menudeo ronda entre los 50 a 52 pesos por kilo de huevo. Por lo pronto ésta escalada no se sabe para cuando pudiera detenerse, aunque existe la expectativa de que en junio o julio mejore el panorama en la producción del vecino país y hasta entonces se estancaría el importe que los consumidores pagan por este producto.

Insistió que aún no se presenta desabasto de dicho alimento en la entidad, sin embargo existe una gran demanda que no se sabe cúal será el futuro en caso de que la nación vecina no arregle pronto el grave problema que enfrenta.

En la franja fronteriza del país existe sobredemanda de huevo, ya que se está exportando a Estados Unidos y si esto sigue podría llegarse al grado de racionar la venta o incluso al desabasto en aquella región.

Recordó el entrevistado que no es la primera vez que se vive una crisis de ésta naturaleza, pues hace casi tres años debido a la pandemia dicho producto llegó a costar 75 pesos por kilo. El precio del pollo se mantiene estable hasta el momento, debido a que existe suficiente abasto en el mercado, concluyó.