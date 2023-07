Empresarios de la Cámara de Comercio en Pequeño (Canacope), continúan en las mesas de negociaciones con las autoridades del municipio capitalino, para lograr que se les entreguen los permisos que desde hace muchos años han tenido y que ahora la Comisión de Actividades Económicas no ha entregado.

Te recomendamos: Detectan a comerciantes con más de 20 años trabajando sin permiso

Beatriz Zamora Nájera, presidenta de la Canacope, manifestó que las mesas de negociaciones con las autoridades del Ayuntamiento de Durango siguen avanzando, sin embargo, los empresarios requieren tener certeza de sus permisos.

Comerciantes en espera de permisos / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Comentó que inicialmente las autoridades del Ayuntamiento se mostraron insensibles con los comerciantes, sin embargo, poco a poco se ha logrado llegar a acuerdos, tan solo el día diez de mayo les autorizaron algunos permisos.

Por otra parte, comentó que el día del padre nuevamente tuvieron trabas para que les autorizaran los permisos por lo que no entienden qué es lo que pasa con las autoridades del Ayuntamiento.

No autorizarán nuevos permisos para comerciantes en el Centro Histórico de Durango / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Dijo que los empresarios ya no entienden el por qué no quieren dejarnos trabajar, los empresarios lo únicos que deseamos es poder generar riqueza a la ciudad, conservar las fuentes de empleo, pero si siguen frenándonos lo único que pasara es que algunos definitivamente se decepcionen y busquen otras formas de ingresos que no sea tan batalloso obtener un permiso.

"Queremos sacar adelante a nuestras familias y a cientos de familias que dependen de la actividad comercial como es el caso de nuestros empleados", señaló.

Imagen ilustrativa |Todos tienen que hacer su trabajo desde el lugar en donde estén / Foto: archivo | El Sol de Hermosillo

Asimismo agregó que se tiene la confianza en que ya pronto puedan cambiar la actitud de unos cuantos que están en el Ayuntamiento para que se les brinden los permisos para las próximas fechas en las que las ventas son buenas para el comercio local.

Comentó que todos tienen que hacer su trabajo desde el lugar en donde estén, las autoridades tienen que dejarnos trabajar sin tantas trabas, nosotros como empresarios seguir haciendo que fluya la economía, pues gran parte de la economía de Durango depende de la actividad comercial, es un factor que se debe de tomar en cuenta y no estar frenando a los empresarios.