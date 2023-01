Detectan 5 vendedores ambulantes diariamente en Durango capital

Al menos cinco vendedores ambulantes son detectados diariamente en Durango capital, por no contar con su permiso correspondiente y estar ofreciendo su mercancía en la zona centro y en las plazas, primero los inspectores les realizan exhortos verbales para que soliciten un permiso y se vayan del lugar, así lo confirmó Ubaldo Salazar Chávez, director de Inspección Municipal.

Primero se realizan exhortos, al no atenderlos y ser reincidentes en la conducta, se le realiza un acta y el retiro de los productos y se pasa el caso al Juzgado Cívico municipal quien determina la multa, al liquidarla se regresa la mercancía, al mes son cuatro retiros aproximadamente de productos perecederos, alimentos, cobijas, flores, entre otros.

“Cuando no cumplen y siguen haciendo actividades económica, a pesar de los exhortes”, corresponde aplicar un acta, y nuevamente si no atienden, se hace otra acta pero ya acompañada del retiro de mercancía, cuando son alimentos perecederos, es el Juzgado debe determinar qué hacer con los productos si no se presenta el propietario, usualmente el ambulantaje foráneo deja perder la mercancía.

Informó que como resultado de los recorridos diarios, la semana pasada se aplicaron 86 actas y 76 exhortos, en diferentes comercios por falta de constancia de inscripción al padrón de empresas, por falta de permisos para venta en vía pública y falta de certificados médicos, además se dio atención a 6 denuncias.

Puntualizó que en general siempre se les invita a que cumplan con el reglamento, antes de aplicar alguna acta, por ejemplo con los comerciantes del excampo deportivo y excuartel, se les han realizado exhortos para que no saquen la mercancía a la banqueta, sino cumplen luego de varias actas y hacer caso omiso, se les puede clausurar el local.