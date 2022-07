Comunidad LGBT+ marcha para exigir la aprobación del matrimonio igualitario

Las banderas multicolor ondearon a las afueras de un Congreso del estado, recinto en el cual sus puertas permanecían cerradas, luego de la suspensión de la sesión extraordinaria donde se votaría la reformar los artículos 134 y 142 del Código Civil, en relación al matrimonio igualitario.

“Ya la tenemos ganada”, indicó el activista Ezequiel García, quien acompañado por Tadeo Campagne, Alejandra Roldán y un grupo de jóvenes que pertenecen a la comunidad LGBTQ+, lanzaron consignas a las afueras del poder legislativo.

Ezequiel dijo que son 4 legislaturas y 100 diputados los que a la fecha solo les dan discursos “baratos” sobre la aprobación del matrimonio igualitario, “persistimos, insistimos y resistimos a la cerrazón” dijo.

Por su parte Alejandra Roldán lamentó que no los recibiera una comisión de legisladores para dar una explicación del por qué no se realizó la sesión y subrayó que son actos cobardes, enfatizó que existen presiones por parte de la iglesia católica para que no se lleve a pleno, pues dijo “no hay un estado laico”.

Los activistas coincidieron que de votar los legisladores en contra de la reforma de los artículos citados, habrá otra orden por parte de la Suprema Corte para que se vote a favor y de no hacerlo entrarán en desacato.

“Ya ganamos más de 30 amparo”, señaló Ezequiel quien puntualizó que cuando se cite a sesión acudirán al Congreso para manifestarse de nueva cuenta.

El único diputado que atendió al contingente fue José Antonio Solís Campos, quien al tomar la palabra indicó que se prevé que la próxima semana se realice la sesión extraordinaria, en la cual se tendrá que analizar el matrimonio igualitario.

“Seremos como una piedra en el zapato”, subrayó el diputado de extracción perredista, mientras enfatizaba el por qué no se realizó la sesión la tarde del martes y adelantó que de haber algún contratiempo cómo que bajen el punto de acuerdo de último momento se tomarán medidas drásticas para exigir la votación.