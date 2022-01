Coparmex presenta a su nuevo Consejo Directivo estatal

Con más de 25 años de experiencia en el sector privado, Blanca Estela Castro fue elegida como la nueva presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), durante la asamblea del pasado 10 de diciembre, por lo que estará al frente de dicho organismo empresarial durante el periodo 2021-2022, un año que se avecina de grandes retos, entre los que destaca el proceso electoral para gobernador del estado.

En rueda de prensa, la hoy presidenta de Coparmex Durango, explicó que entre las principales líneas de trabajo a emprender por el Consejo Directivo que recién inicia es la consolidación del Centro Empresarial a través del incremento en afiliaciones, así como la defensa y promoción de sus intereses, capacitaciones constantes en materia fiscal.

“Para muchos 2021 fue muy difícil, un año que pudo haber sido el de la recuperación económica, sin embargo la falta de apoyos gubernamentales, la elevada inflación, salida de capitales y menor atracción de inversión tuvieron como resultado el incremento en más de 40 mil nuevos pobres y la caída en el ingreso de cuatro de cada 10 trabajadores”, comentó durante su intervención.

Asimismo hizo hincapié en la dependencia que tiene Durango de las aportaciones federales, pues aportan menos del 1.2% del PIB del país, además de generar apenas el 8% de los ingresos propios del estado, de ahí la crisis en la que se encuentran el estado y el municipio en materia de liquidez.

No obstante, reconoció los más de 15 mil empleos recuperados el año pasado, debido al esfuerzo y compromiso de los empresarios, aunque esto no significa la recuperación económica del estado, nivel que no se ha logrado tener desde el año 2019.

“El presente año sin duda será para Durango, un año de retos. En lo económico, implementar las acciones necesarias para evitar los rebotes de Covid-19, el incremento inflacionario y la caída e inversión a causa de la desconfianza de la Iniciativa Privada por las decisiones erráticas del Gobierno federal y por la falta de incentivos y apoyos por el Gobierno estatal y municipales”, comentó Blanca Estela Castro, quien dijo también que urge resolver el combate a la pobreza, la creación de más empleos y mejor remunerados.

Sin dejarlo atrás, recordó que este 2022 se renovará la gubernatura y las 39 alcaldías, por lo que piden a los partidos políticos y candidatos generar propuestas que Durango necesita para tener mayor desarrollo y dejar de lado las propuestas fáciles, populistas e inviables.

Asimismo convocarán a las organizaciones sociales, colegios de profesionistas, empresarios y sociedad en general, para participar en la plataforma “Participo, voto y Exijo 2022”, con el propósito de generar un espacio de observación ciudadana y la generación de propuestas hacia los candidatos a gobernador y alcaldes.

“Coparmex ofrecerá espacio y piso parejo a los candidatos de todos los partidos para que expresen de manera libre y responsable sus propuestas para construir un Durango donde la prioridad sea la prosperidad y bien común de los duranguenses, por encima de los intereses políticos, particulares y de grupo”, dijo la empresaria

Aseguró que los duranguenses necesitan campañas de propuesta y respeto, de ahí que están en contra de la práctica de guerra sucia y confrontación que solo alimenta el abstencionismo, “es hora de cambiar y hacer que 2022 sea un año positivo, está en nuestras manos aprovechar las oportunidades que toda crisis ofrece”.