Crecen reclamaciones contra instituciones financieras en Durango

De enero al mes de abril de 2023, la Comisión Nacional de la Defensa de los Usuarios Financieros (Condusef) delegación Durango registró 1,576 reclamaciones y se logró recuperar 7.5 millones de pesos a favor de los usuarios, lo cual significó un aumento del 25.7 por ciento respecto al 2022 cuando se atendieron 1,254 asuntos.

Te recomendamos: Aseguradoras cumplen con la norma de transparencia financiera según Condusef

Lo anterior fue dado a conocer por el encargado de la delegación de la Condusef, Mario Alvídrez, quien comentó que el municipio de Durango fue el de mayo número de reclamaciones con un 77 por ciento del total de las quejas.





Local Suman más de 16 mil trabajadores que cambian su crédito Infonavit a pesos

Destacó que a nivel nacional la delegación Durango, de acuerdo a sus estadísticas apenas alcanzó el 1.7 por ciento lo cual son números bajos ya que en otras entidades el número de quejas es mucho mayor a las del Estado de Durango.

Manifestó que en la fecha que se informa, el monto recuperado fue de 7.5 millones de pesos, lo que significó un incremento del 36.4 por ciento respecto a lo recuperado en igual periodo, pero del 2022.

Comento que las quejas que se presentaron ante la Condusef en esta entidad, fueron personas de 28 de los 39 municipios que conforman la entidad, sobresaliendo la capital con el mayor número de quejas, seguidas por el municipio de Gómez Palacio con el 9.7 por ciento.

Asimismo, los municipios que registraron el mayor porcentaje de resoluciones a favor del usuario, fueron: Santiago Papasquiaro con el 87.5 por ciento; Nombre de Dios y Mezquital con el 66.7 por ciento.

Resalto que los productos más reclamados fueron: el reporte de crédito especial, la tarjeta de crédito y la banca móvil que en conjunto representaron el 44 por ciento del total de las reclamaciones en la entidad.

El funcionario federal, puntualizó que con el llamado Proceso de atención, se realiza la gestión vía electrónica, es un proceso amigable en el que la Condusef trata que la Entidad Financiera de una respuesta puntual y clara al usuario en un corto tiempo; si de la respuesta que da, el usuario no está conforme, entonces puede presentar su reclamación formal para tener una audiencia de conciliación y de no lograrse un arreglo entre las partes, puede acceder a solicitar un dictamen y para casos especiales puede acceder a la defensoría legar gratuita, sobre todo si el asunto, a juicio de la Condusef es procedente y el usuario es un adulto mayor, no tiene empleo o tiene algún tipo de capacidad diferente.

Explicó que la distribución de las reclamaciones por proceso de atención en el estado de Durango fue mil 253 vía gestión electrónica; 132 conciliaciones; gestiones de cobranza se realizaron 126 lo que significó una variación de -25 por ciento, además se brindaron 58 ayudas de defensa legal.