Desaparece menor de edad en La Parrilla, Nombre de Dios

Un nuevo caso de personas desaparecidas se comparte en las redes sociales de los duranguenses, luego que una menor de edad no ha vuelto a casa desde la medianoche, cuando dijo que iba al baño, el cual está afuera de su casa, y no volvió.

Se trata de Yuliana Judith Escobedo, de 17 años de edad, quien es buscada desesperadamente por sus familiares en La Parrilla, Nombre de Dios, donde vive y donde también se le vio por última vez hace ya 12 horas. “No sabemos a dónde, ni con quien se pudo haber ido”, dice una de las publicaciones que se hicieron en Facebook en busca de la colaboración ciudadana para dar con su paradero.

“Quiero pedirles a cada uno que si sabe algo de ella me lo hagan saber, es mi hermana Yuli. Salió que iba al baño (está afuera de la casa) a las 12:10 am ya de hoy lunes. Al notar que se tardaba salimos a hablarle y ya no la encontramos en casa, desde ese momento salimos a buscarla a los alrededores y nada, con personas allegadas a ella y no sabemos nada de ella”, explica su hermana desde su perfil en Facebook con el nombre de Rossy Escobedo Zamago.

Ella también explica que al marcarle el teléfono manda a buzón; la situación los mantiene preocupados. “No sabemos si se fue en contra de su voluntad o si buscaba irse”.

Ante ello y por si acaso se fue intencionalmente, le envió un mensaje a fin que dé a conocer si se encuentra con bien. “Yuli si era tu intención salir, solo comunícate y haznos saber que estás bien”.

En tanto, para quienes pudieron verla o saben detalles sobre su paradero, se pide comunicarse a los siguientes números: 6181560793 o 6751229606.