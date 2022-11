Disminuye solicitud de servicios a hospitales particulares en Durango

Las afectaciones en hospitales particulares derivado de la crisis registrada por presencia de casos meningitis aséptica en cuatro de estos ha provocado que no solo las intervenciones por labores de parto disminuyeron, pues este comportamiento ya se extendió al resto de los servicios que ofrecen, reconoció en entrevista el presidente de la Asociación de Hospitales Particulares, el doctor Carlos Maa Lares.

Te recomendamos Recibe Durango medicamentos para atender casos de meningitis

Entrevistado respecto a las pérdidas económicas a las que se enfrentan debido a esta estigmatización que existe de los hospitales particulares pues ahí surgieron los casos que hoy mantiene a Durango en emergencia sanitaria, sin dar cifras, el galeno se limitó a decir que estas varían de acuerdo a cada hospital.

Por ahora reconoció que ya enfrentan un impacto negativo ya que se tiene una disminución del 50% en la demanda de atención médica, hospitalización e intervenciones quirúrgicas; aunado al desplome en atención a labores de parto.





En #Durango se ha garantizado el abasto de medicamento, es así que para fortalecer la acción se recibió un cargamento a través del INSABI, para continuar con el servicio y tratamiento a pacientes con meningitis aséptica por hongo, dio a conocer la secretaria, @IrasemaKondo pic.twitter.com/YQttwryAnN — Secretaría de Salud (@SSDurango) November 16, 2022

Preocupado, señaló que a pesar de continuar en operaciones a excepción del que tiene sus instalaciones aseguradas por la Fiscalía General del Estado, toda esta afectación puede desencadenar en el cierre de hospitales, “es un riesgo latente en caso de que la demanda de sus servicios continúe bajando”, dijo.

Local Sube a siete los fallecimientos por meningitis en Durango

Explicó que se comprenden los motivos por los que la gente ya no busca los servicios de una institución privada, y ha estigmatizado al hospital particular, “pero no pueden generalizar porque de los 25 nosocomios que existen en la capital solamente cuatro están relacionados”, comentó, y aunque no deja de ser una situación grave, informó que la mayoría trabajan apegados a las recomendaciones de la autoridad ante el problema.

“Esa psicosis social que existe ha sido generada en gran parte por una información falseada en redes sociales, ya que ahorita la gente tiene miedo acudir a este tipo de instituciones porque existe la creencia, errónea, de que en todos hay problemas”, finalizó.





Ante un caso de sospecha, acude al módulo especial en el Hospital General 450, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para derechohabientes.