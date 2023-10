Puentes peatonales no se usan porque están mal diseñados: Tita de la Parra

Si la infraestructura peatonal no se usa es porque está mal diseñada, externó la regidora duranguense Tita de la Parra, quien subrayó que a dicho rubro se le invierte lo mínimo.

La regidoras por Movimiento Ciudadano (MC) dejó claro que existe un nulo esfuerzo en la inversión a la infraestructura peatonal pues el máximo histórico que se le ha invertido es del 6% del total que se destina al programa de obra.

La regidora llamó a los regidores para que se respete el aumento que han propuesto del 16% para infraestructura peatonal / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Llamó a los regidores para que se respete el aumento que han propuesto del 16% para infraestructura peatonal.

De manera enérgica la entrevistada puntualizó que falta voluntad política para invertir en la movilidad de los peatones, destacó que la directora de Obras Públicas del municipio de Durango está abierta para desarrollar movilidad adecuada para los peatones y ciclistas, “en un mundo utópico esperamos que sea un 60% de inversión a infraestructura peatonal, hay que dejar de exigir más calles y hay que exigir mas banquetas”, comentó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tita de la Parra 🚴🏽‍♀️🍊 (@titadelaparra)

Al ser cuestionada sobre lo puentes peatones y su uso, respondió que si no se usan es porque no son viables, pues solo se diseñaron para mostrar publicidad, “cuando no se utiliza es porque está mal diseñado, un cruce peatonal seguro es el que va a nivel de calle y es inclusivo para todas la personas”.

Añadió que se ha avanzado poco, pues se respetará que un mínimo de banquetas cuenten con 1.80 metros de dimensión de ancho, “lo cual fue una gran victoria, pero hay muchas banquetas no hechas, mal hechas o estrechas, debe haber mayor empatía con la movilidad de las personas”.

Local Solo el 1% de los taxis son para personas con discapacidad





Tita de la Parra señaló que el presupuesto debe ser adecuada para la movilidad de los peatones por tanto es indispensable que se rompa el historial de mínimos presupuestos.

Para finalizar confío que sus homólogos respalden la propuesta de acuerdo que prestó la fracción de MC para que se instruya a la Dirección de Administración y Finanzas para que se dé un aumento considerable al programa de accesibilidad peatonal dentro del presupuso de egresos 2024.