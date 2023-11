En el Congreso del Estado, en marcha proceso legal de la alcaldesa de Nazas

NAZAS DGO. (OEM). -El proceso legal sobre el tema de la alcaldesa de este municipio, Diana Berenice González Torres, continua su curso normal, ni se acelera ni se atrasa, es un procedimiento que se cumplirá al pie de la letra y con los plazos que se estipulan en las leyes y reglamentos, así lo menciono el diputado local J. Carmen Fernández Padilla, quien es el presidente de la comisión de responsabilidades en el congreso del Estado.

Informo el diputado que a petición de un grupo de personas que se manifestaron con el cierre de la presidencia de este municipio, acudió a la cabecera municipal para informarles en persona cómo es un proceso como el que se le sigue a la alcalde Diana Berenice González, en cual les dejo muy en claro y en buenos términos, que este proceso lleva su tiempo legal, no se va acelerar porque este tomada la presidencia, ni se va a retrasar porque acudan a tomar el congreso del Estado, tiene su tiempo, su proceso y su forma de realzarlo, y así se hará.

Al ser cuestionado sobre los posibles resultados, fue claro el diputado Carmen Fernández, al señalar que se están analizando las pruebas que está aportando la fiscalía anticorrupción en el Estado, pero también fue claro al señalar que en el proceso se escuchara de viva voz a la alcaldesa, Diana Berenice González Torres, tiene derecho a defenderse, y en este proceso se contempla en su momento poderla escuchar en el pleno del congreso si así se requiere, dijo.

En el caso de las personas que tenían tomada la presidencia municipal, de manera respetuosa les pidió el diputado dejar libre el edificio, ya que se estaban lastimando intereses de ciudadanos porque en ese edificio están oficinas muy importantes que no tiene nada que ver con el problema, y se trata de ayudar, de servir a la ciudadanía, no de afectarla, esto a demás de que exista presión ciudadana o no, el proceso llevara su tiempo legal, la alcaldesa será sometida a investigación y juicio conforme el mismo proceso lo marque, con presión o sin presión ciudadana, no se atrasa ni se adelanta el proceso ya iniciado, recalco.

Apunto el Carmen Fernández, que según las fechas y los tiempos de un proceso de este tipo, son poco mas de 60 días los que se puede llevar, es decir que como fecha aproximada seria hasta del 15 de enero en adelante cuando la comisión pudiera ya tener algún resultado del caso, mientras no hay nada, es un proceso legal, que lleva su tiempo, sus formas y su manera de realizarlo, respetando las dos partes, la acusadora y la acosada, quien acusa tiene obligación de comprobar, y la acusada de defenderse, y así será, todo apegado a derecho.