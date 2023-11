Niega alcaldesa de Nazas que existan desvíos de recursos en su administración

PASO NACIONAL Nazas Dgo. (OEM).- Reunida con un grupo importante de ciudadanos de este municipio en el domo de la cancha de usos múltiples de esta comunidad, la presidenta municipal Diana Berenice González Torres aseguró que eran falsas las acusaciones en su contra por el llamado desvió de recursos económicos, detallando que las pruebas de esto las tiene en su poder en congreso del Estado.

Por ello, desmintió las acusaciones que existen en su contra, además ejemplificó con la acusación de más de 900 mil pesos que se le hiciera a una ferretera de la cabecera de Cuencamé; aseguró que la decisión de adquirir servicios de esa empresa era porque en ese lugar se conseguía el precio más bajo, con lo que buscaba cuidar las finanzas del Ayuntamiento.

Imagen ilustrativa | La alcaldesa fue clara al señalar que las acusaciones en su contra son falsas / Foto: archivo | El Sol de León

La alcaldesa fue clara al señalar que las acusaciones en su contra son por parte de la extesorera Jenifer Estrella Barraza, agregando que todas las ordenes de compra y adquisiciones que se hicieron están firmadas por la misma extesorera que hoy denuncia desvío de recursos económicos, "los pagos que se hicieron a esa empresa ferretera fueron hechos por la misma Jenifer Estrella Barraza, porque ella era la tesorera, ella era la que manejaba el dinero de la administración municipal", dijo.

Aseguro que la acusación la hicieron porque el pago de más de 900 mil pesos fue en una sola exhibición, "y eso es falso, existen ya en el congreso las pruebas que fueron 21 factoras, todas debidamente requisitadas y comprobadas, y será el Congreso del Estado quien revise y señale lo conducente".

Diana González señaló que el tema con la extesorera Estrella Barraza se dio a raíz de su destitución, pero reiteró que su salida de tesorería no fue una decisión personal sino del Cabildo, "porque ya tenían muchas observaciones en su contra, dejaba el trabajo tirado, tenía observaciones y no las atendía, no estaba cumpliendo con su responsabilidad, y Cabildo decidió separarla del cargo, de ahí su molestia y sus falsas acusaciones."













Finalmente dijo que la molestia de algunos ciudadanos de Nazas se debe a que en este gobierno se acabaron los privilegios para unos cuantos, "hoy no existen aviadores, no hay personas que estén sacando beneficio económico para ellos sin hacer nada, hoy todos los que están en la nomina trabajan, hace algo por tener una mejor municipio, y a los que se les corto el beneficio de agarrar dinero sin hacer nada, están molestos, por esos la intención de quitarnos de ahí, por eso nos ponen barreras para seguir con el progreso de nuestro municipio", puntualizó.