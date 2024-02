Es seguro circular en carreteras de Durango: transportistas

Aunque están conscientes de la situación que vive México por los altos índices de inseguridad en sus carreteras, sobre todo en el centro del país, Óscar Barragán, líder de la Indeco, advierte que transportistas de Durango no participaron en la manifestación masiva a la que se convocó para este lunes 5 de febrero, pues las carreteras del estado se encuentran seguras en estos momentos.

Pese a ello al menos por este día dejaron de circular las unidades del transporte pesado en la entidad, el apoyo será de brazos caídos.

Coincidió con otros compañeros del ramo, en que a partir de San Luis Potosí, los asaltos, robos a mercancías y transportes están a la orden del día; mientras que a partir de Fresnillo en Zacatecas, aunque también el crimen organizado representa un peligro, advierte que en el caso del transporte de carga han sido pocas las incidencias que se presentan.





Mientras que en el caso de Torreón, les toca enfrentarse a las extorsiones de las autoridades, tránsitos y policías estatales de aquella región, “pero en Durango no tenemos ese problema, entonces si nos amotinamos aquí sería como picarle los ojos a nuestras autoridades que verdaderamente nos han estado dando el apoyo y darle solución a cualquier problema que presentemos”, dijo.

Explicó que no pueden enfrentar a una autoridad con la que han trabajando de manera coordinada y les ha resuelto sus demandas, “ojalá que a los compañeros que se están manifestando les puedan solucionar en sus entidades”, dijo.

En el caso de la supercarretera Durango Mazatlán, Óscar Barragán aseguró que es una de las que más circulan por la alta demanda comercial existe con Sinaloa, sin embargo no se han enfrentado a incidentes inseguros, el único con el que lidiaron fue en la detención de Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuando incendiaron camiones en respuesta al operativo de las autoridades.

“En lo que corresponde al estado de Durango, no se ha escuchado hablar de asaltos u homicidios, en otros estados no voy a meter las manos al fuego, pero en el caso de nosotros las autoridades están apoyándonos bastante y no tenemos por qué echarles pleito”, comentó.