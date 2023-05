Familias del medio rural necesitan apoyo de los tres niveles de gobierno

Las familias del medio rural necesitan que los tres niveles de gobierno les ayuden con la entrega de despensas que les permita alimentarse, pues hoy no solamente el ganado está padeciendo por alimento, los niños y los ancianos difícilmente cenan, no hay ni frijoles para comer, aseguró el presidente de la Agrupación Social para el Desarrollo Rural y Urbano, Rubén Maldonado Ramírez.

El dirigente campesino, destacó que son muchas las necesidades que se tienen en el medio rural, para iniciar no tienen empleo y sin trabajo no tienen ni para comer, mucho menos para alimentar a sus animales los cuales cada día están más flacos.

Durante la charla con el dirigente, comentó que para las familias del campo es muy importante la ayuda que les otorga el DIF Estatal y el DIF de cada ayuntamiento, sin embargo, a muchas familias no les llegan las despensas que otorgan dichos sistemas.

Comento que las familias que viven del campo, a estas alturas ya no tienen para comer, las pocas reservas de granos que llegaron a levantar en la cosecha pasada se les agotaron, algunos ni siquiera pudieron levantar un kilo de frijol, ellos tuvieron que irse a la ciudad a emplearse en la maquila o en cualquier otra cosa, con tal de llevar el sustento a sus familias.

Maldonado Ramírez, resaltó la sensibilidad que tiene la señora Marisol Rosso de Villegas, quien ha estado llevando alimento a familias de escasos recursos, sin embargo, cada día son más los que requieren del kilo de arroz, de frijol, de aceite, de las sopas, cualquier ayuda en estos momentos es muy importante.

Destacó que algunos padres de familia ya están desesperados, ya no tienen que vender, las deudas los están agobiando, por un lado no tienen para alimentarse y por el otro no tiene para pagar y si no pagan ya no les prestan dinero, ni les fían en las tiendas. Algunos están esperanzados a que el hijo o la hija les manden algún dinero de los Estados Unidos de América, otros la única alternativa es emplearse en la maquila o en la obra, pero tendrían que dejar sus parcelas y ya tendrían tiempo para sembrar.