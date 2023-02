Joven relata el terror que vivió tras ser perseguida por un hombre en Durango

La internauta Claudia Robles compartió a través de sus redes sociales el momento en que un hombre la acosaba en el transporte público de la ciudad de Durango, además publicó fotografías que le tomó al presunto acosador, las cuales se han viralizado en las últimas horas.

En las imágenes se muestra al hombre que vestía a una playera color rojo, pantalón de mezclilla, además de traer consigo lo que parece ser una revista y una rosa.

Claudia narró que cuando se encontraba en las inmediaciones del fraccionamiento Valle del Mezquital el sujeto comenzó a seguirla, por lo que ella decidió tomar el camión de la ruta azul al que él también se subió, y al momento de bajarse en la Plazuela Vaca Ortíz el hombre también lo hizo.

Tras el miedo que comenzó a sentir la mujer decidió pedir ayuda a un señor que se encontraba en el lugar, "le dije a un señor que si me podía ir con él y sin dudarlo me dijo que sí, caminamos por la de Juárez hasta llegar a 20 de noviembre, llegando a 20 le dije al señor que yo ahí daba vuelta, le agradecí su buen gesto", escribió.

Sin embargo se percató que el joven continuaba siguiéndola, por ello decidió cruzar las calles pero el sujeto comenzó a correr detrás de ella, agregó "me le tuve que atravesar a un carro blanco por la calle de Victoria y entre la gente y los autobuses me le pedir y aproveche para subirme al autobús", pero el terror no acabó ahí puesto que el hombre volvió a subirse al mismo camión que ella pero al no verla éste se bajó.

En la publicación que realizó en su cuenta de Facebook Claudia escribió lo siguiente:

Es muy larga la historia pero hace aproximadamente 2 horas andaba rumbo al valle del mezquital, y este tipo me venía siguiendo me subí al autobús azul que te deja en la plazuela, me baje y se bajo junto conmigo, de la plazuela me sigo hasta donde se agarra el autobús rojo.

Asimismo exhorto a las jóvenes duranguenses a tener cuidado para que ninguna sea víctima de este hombre, y sobre todo ha estar alerta ya que "las mujeres ya no podemos andar solas por tipos como estos", concluyó en su mensaje.









43.6% de los duranguenses dicen sentirse inseguros

Durango se encuentra por debajo del índice nacional en materia de percepción de inseguridad, con un 43.6%, la población dijo sentirse inseguro en su lugar de residencia, así se dio a conocer a través de la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública y Urbana (ENSU) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y que recaba los datos de 2022.