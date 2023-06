La Ley debe ser aplicada para todos sin importar el nivel: Jorge Mojica

Independientemente del nivel de gobierno que tenga una persona o haya tenido, si cometió un delito debe hacer sanciones, así lo manifestó Jorge Mojica Vargas, respecto a la vinculación a proceso en contra del ex gobernador José “N”, por presunto uso ilegítimo de la fuerza pública contra un periodista.

En cuánto su opinión si es o no un precedente esta vinculación, expresó “se menciona que es un precedente, pero bueno sé que no hay una solución definitiva, es un proceso que se lleva tiempo para ver si hay sustento o no, entonces yo no puedo emitir si hay culpabilidad o no, pero creo que la Ley debe ser pareja para todos, independiente del nivel que sea”.

Solo las autoridades pueden determinar si existe o no una sanción, yo lo único que puedo decir, es que si hay sanciones, es para quien cometa un delito.

Aunque la vinculación a proceso en contra del ex gobernador José “N”, es por el tema de agravio en contra del periodista Ivan Soto, en el tema de desvió de recursos, Óscar Quiñones, integrante del Consejo de Participación Ciudadana, del Sistema Local Anticorrupción, reiteró esta semana que se sabe de al menos una denuncia por el tema de recursos que fueron desviados de la pasada administración.

“Sí tenemos conocimiento de que hay investigaciones inclusive ya muy avanzadas”, en el fuero estatal y federal, dependiendo de los recursos que fueron en su momento desviados en el estado, además de que se tiene una acción a punto de ser ejercida por el tema federal, explicó.

En cuanto si hay denuncias directas en contra el ex gobernador, mencionó que en el tema federal se tiene conocimiento que sí, pero en cuanto al tema estatal, están las denuncias en contra quien resulte responsable.

Por su parte Sandra Díaz, Consejera Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (CPC), del Sistema Local Anticorrupción, ya había manifestado sobre 2 denuncias directas contra el ex gobernador, y la necesidad de que continúen con las investigaciones porque sigue pendiente la cuestión de recursos faltantes que formaban parte del erario en la pasada administración estatal.

Estamos en el entendido que la Auditoría Superior de la Federación está haciendo las investigaciones, y consideró que las autoridades deben responder y llegar hasta las últimas consecuencias en el caso.