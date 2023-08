Libros de texto dividen opiniones en el Congreso de Durango

A pocos días que inicie el ciclo escolar 2023-2024, continua la controversia general sobre el contenido de los libros de texto, pero también dentro del Congreso del Estado de Durango, los diferentes grupos parlamentarias sostienen sus posturas sobre el tema, incluso luego de las declaraciones del gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, de que habrá entrega, y revisión de los libros con padres de familia y maestros, respetando lo que no quieran meter, incluso si quieren arrancarle el pedazo a los libros, de lo que no se considere conveniente.

El diputado del PRI, Luis Enrique Benítez Ojeda, comentó precisamente sobre la postura del mandatario estatal en el tema, “el gobernador Villegas ha querido ser prudente, no pelearse con la federación, no promover una controversia constitucional, no negarse a la distribución, al contrario, apoyar hasta donde sea posible apoyar la Nueva Escuela que está promoviendo la 4T”.

Podríamos decir arranquemos las páginas que no nos gusten y ya, pero más bien debe haber sensibilidad del gobierno, de los profesores y de los padres de familia, para llegar a una solución sin desperdiciar, ni quemar libros, porque quemar un libro es delicado, los libros son fuente de conocimiento.

“Los radicalismos tampoco conducen a buenas practicas”, por eso es necesario que se revisen, acordar que puede abordarse y que no, en cada uno de los casos o materias, es necesario recordar que todos los gobiernos siempre imprimen su sello y su visión, buscan ideologizar o partidizar, en este caso lo que debieron hacer, es poner sus visiones y las de quienes piensan diferente, y ya los alumnos y maestros puedan tomar su propia decisión.

Sobre la postura de los diputados del PAN, Alejandro Mojica presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), expresó, la postura es firme a nivel nacional y local, detener la distribución de los libros de texto gratuitos, cuidando el estado de derecho, “en resumen, hemos sido claros, no estamos de acuerdo con el contenido de los libros de texto”, consideramos que tienen errores garrafales en el contenido y hay adoctrinamiento político.

Aclaró “no se trata de boicotear”, se respetará la decisión de maestros y padres de familia, pero debemos esperar los amparos para que detengan la difusión, insisto, es ilegal, los libros de textos y sus contenidos. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dice que no se debe politizar la educación, pero entonces, que no empiece él mismo a través de los contenidos.

La base es la escuela, la enseñanza y el fortalecimiento académico, no puede haber adoctrinamiento político, es necesario que se tomen temas relevantes, algo muy focalizado, como lo socioemocional, que retomen la parte del civismo, el arte y cultura, el deporte, las aulas digitales, tenemos que ponernos de acuerdo que es lo que vamos a enseñarles a nuestros niños, donde los maestros tienen la posibilidad de modificar hasta un 40 por ciento, el plan de estudios.

Por su parte la diputada de Morena, Sandra Amaya, indicó “no hemos visto los libros”, y los padres de familia que se han manifestado, lo vemos bien, cada quien tiene que decir lo que piensa, pero es necesario confiar en los maestros porque ellos son los que llevan las clases y educan a nuestros hijos en las escuelas.

Incluso el propio gobernador está a favor de que se distribuyan, en otros estados la corte no lo permitió, pero ya estamos viviendo temas diferentes, hay que educar a los menores para que se defiendan, la base está en el hogar, además hay que esperar que los expertos y los maestros los estén revisando.