Más de 200 comerciantes no podrán vender dentro de la Feria de Durango

Más de 200 comerciantes duranguenses afiliados a la Federación de Trabajadores Independientes (FTI), se quedarían sin posibilidades de vender en el interior de las instalaciones de la feria, afirmó su presidente Rolando Álvarez.

“Tuvimos una plática el fin de semana con personas del comité de la feria, y lamentamos mucho que este concesionado el pabellón, la Velaria, el palenque, y el área de los juegos mecánicos” dijo.

Rolando Álvarez, comentó que se supone que quedarían algunos espacios en el abanico rojo y amarillo, y algunos espacios en los pasillos, pero ya se les comentó que no se va a instalar ningún comerciante, por lo que quedarían cerca de 200 comerciantes fuera de las instancias.

Resaltó que los comerciantes están esperando si de último momento en el comité de festejos se conmueven un poco al ver que todo está concesionado, y pueden autorizar algunos lugares para comerciantes de Durango.

“Sabemos que no hay escuelas, que no hay fábricas, que mucha gente sale de vacaciones, y comerciantes ya tenían planeado estar en la feria, estamos respetando que es el primer año del gobernador y esperamos que se logre algo, porque tenemos entendido que hasta los mismos músicos no tienen acuerdo y no pueden entrar a trabajar como ellos tradicionalmente lo han hecho” puntualizó el presidente de FTI.

De tal forma, destacó al concluir, se ha estado insistiendo y se espera tener alguna respuesta, luego de que en primera instancia se comentó que no habría permisos para trabajar en el adoquín y a un lado de las jardineras como los pasillos.