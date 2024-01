Carlitos Pulido, un ejemplo de vida

Lerdo, Durango (OEM).- Luis Carlos Pulido Saucedo, es un adolescente que tiene 15 años de edad y lamentablemente sufre crisis de epilepsia, abandonó sus estudios debido a este padecimiento, fue recogido por la familia Calderón que tiene un puesto de tacos en Lerdo, Durango, afortunadamente encontró en este seno familiar un refugio donde les ayuda en el pequeño negocio familiar atendiendo a los clientes.

Carlitos, como le dicen todos de cariño, quiere ser un gran comerciante cuando sea más grande, lamentablemente tuvo que abandonar su hogar por problemas familiares, actualmente vive en la casa de Manuel Calderón Lozano, uno de los propietarios de la taquería de “Taco Grill La Tinaja”.

Carlitos Pulido, es un ejemplo de vida / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

A decir de los dueños de este puesto de tacos ubicado en la Calzada de Las Auras en Ciudad Lerdo, a un costado de las oficinas de Recaudación de Rentas de dicho municipio, es un muchacho que se ha ganado el cariño de todos los clientes, ya que es servicial y como agradecimiento al alojamiento que le ha dado esta familia les apoya en las labores diarias de este establecimiento de comida rápida.

A decir de Carlitos, las crisis de epilepsia le pueden dar en cualquier momento del día, para ello debe tomar un medicamento controlado, “hace tiempo que me detectaron este problema, el tratamiento que tomo se llama Valproato de Magnesio, y me lo tengo que tomar antes de venirnos aquí al puesto de taquitos, me siento bien, pero pues me han dado las crisis”, señaló el joven.

Carlitos Pulido, es un ejemplo de vida / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Cabe mencionar que hace días durante un día común y normal, a Carlitos le dio una crisis de epilepsia y cayó, afortunadamente los responsables del puesto de tacos y algunos comensales le tendieron la mano y luego de algunos minutos volvió en si y se reincorporó a las actividades diarias en la venta de tacos.

El joven estudiaba en la Escuela Primaria Justo Sierra de Lerdo, Durango, para Carlitos esta condición de vida no ha sido impedimento para salir adelante al lado de la familia Calderón, ya que es un jovencito que tiene carisma y hace química con los clientes del puesto Taco Grill La Tinaja.

Miguel Saláiz, profesor de Educación Física en la Escuela Justo Sierra / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

El propietario del puesto de tacos compartió para esta editora que es un “muchachito” muy inteligente, servicial y siempre tiene buen ánimo para hacer las cosas, “es hijo de madre soltera, vivía con su abuelita, pero hace un tiempo se salió de su casa y se vino para acá, es muy trabajador, su enfermedad no lo detiene ante lo que él sabe hacer”, resaltó.

Miguel Saláis y Misael Mascorro, se desempeñan como profesores de Educación Física en la Escuela Primaria Justo Sierra, compartió que se trata de un jovencito que le echa muchas ganas a la vida y que pese a que no es muy grande, cuando estuvo estudiando en dicho plantel, se desempeñó de manera destacada.

Carlitos Pulido, es un ejemplo de vida / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

“Es un niño muy noble, siempre destacaba porque tiene una actitud muy positivo, integraba siempre a todos, tenía un liderazgo nato, siempre lo que sabíamos es que se destacó mucho por ser muy trabajador, siempre se ha dedicado en el comercio, incluso, él aprendió las matemáticas de manera empírica al hacer cuentas cuando atendía a los clientes en los puestos de tacos”, expuso.