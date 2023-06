Con éxito avanza vacunación antirrábica en Poanas

POANAS DGO. (OEM). -Con éxito y resultados excelentes, va caminando el operativo antirrábico 2023 en esta municipalidad, visitando todas las comunidades del municipio, donde la ciudadanía esta saliendo a llevar sus mascotas, ya sean perros o gatos, mismos que son vacunados para evitar en esta temporada de calor, las enfermedades de la rabia en dichos animalitos.

Se informó que este operativo concluye este próximo ocho de junio, visitando y atendiendo las localidades de la Joya, los Ángeles y Carmona, la primera será de las nueve de la mañana a las 12 del mediodía, y de las 12 a las tres de la tarde estarán en el Potosí, donde se espera que se tenga un informe mas detallado de la cantidad de mascotas que han sido inmunizadas con la vacuna.

Se informó que el cinco de junio estarán en la comunidad de San Martin y 18 de agosto, desde la una de mediodía y hasta las tres de la tarde, donde previamente se les ha avisado a los pobladores para que acerquen sus mascotas, cumpliendo con esta actividad el compromiso que se hiciera en días pasados, de llevar la campaña de vacunación a todas las comunidades que lo solicitaron previamente a través de sus autoridades auxiliares.

Comentó la presidenta municipal Araceli Aispuro, que el primer día de vacunación en la cabecera municipal, fueron casi los mil animalitos vacunados, en los dos puntos marcados para vacunar, se dieron cita cientos de personas con sus mascotas, y de ahí se decidió ampliar esta campaña a todo el municipio y a las localidades que lo solicitaron, esperando tener cientos de mascotas vacunadas, vacunas que brindaran confianza a sus dueños y familias.

Apuntó la alcaldesa Araceli Aispuro, que el operativo inicio desde el día 31 de mayo en las comunidades de la Ochoa, Veracruz y Narciso Mendoza, después el día primero de junio se visito la comunidad de la Villita y Orizaba, para pasar al día dos a Francisco Zarco en los llanos y Cieneguilla, el siguiente punto fue el día cinco en la localidad de 18 de agosto y San Martin.

Para el día seis estarán en la estación Poanas y Potosí, el día siete en los Ángeles y Carmona, y el día ocho de junio en La Joya y Noria de Pilares, donde se concluirá con este operativo que hasta el momento avanza con excelente éxito, pues han sido cientos de mascotas las que se les a vacunado por el personal especializado.

Finalizó la presidenta municipal, reiterando su agradecimiento al personal que acudió del municipio de Durango a realizar este exitoso operativo, mismo que se cumplió con la atención no solo de la cabecera, pues la ciudadanía se queja que este tipo de programas no llegaban a las comunidades, no se les tomaba en cuenta, y hoy se esta cumpliendo con llevar la importante vacuna antirrábica hasta sus pueblos, colonias y fraccionamientos, pues la salud de la población es de vital importancia para este gobierno, dijo.