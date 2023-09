GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). -En un sorpresivo y muy emotiva ceremonia, en el jardín de niños Guadalupe Victoria, se les ofrecieron racionamientos y agradecimientos por su trayectoria que este 30 de septiembre del 2023 llega a su fin, a las maestras Sandra Eugenia Ortiz Pérez, y la maestra Luz de Fátima Esquivel Téllez.

En lo que se dijo sería un clásico inicio de semana con honores a la bandera y la entrega de las obras realizadas por la presidencia municipal encabezada por David Ramos Zepeda, se informó que se aprovecharía el momento para agradecer y despedir con cariño a quienes dejaron 36 y 31 años de servicio respectivamente en el servicio a la educación de los niños, llegando los familiares de las dos maestras de manera sorpresiva, convirtiendo la mañana en mensajes de cariño, agradecimiento y muchas lágrimas de alegría.

Con reconocimiento son jubiladas dos maestras en Guadalupe Victoria./ Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

El alcalde David Ramos Zepeda, dijo en su mensaje sentirse muy contento de haber podido estar en ese momento, reconociendo el trabajo y la entrega de las dos maestras siempre al servicio de la educación prescolar, reconociendo como en la vía pública ambas mujeres reciben el saludo cariñoso de niños y adultos que en su momento fueron sus alumnos personas de bien que hoy les reconocen el esfuerzo y la enseñanza que les dejaron durante 36 y 31 años de servicio.

Con reconocimiento son jubiladas dos maestras en Guadalupe Victoria./ Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

También apunto el alcalde que siendo la maestra Sandra Ortiz Pérez, la directora del plantel, en recientes días le solicito el apoyo de la administración municipal para levantar la barda perimetral, con lo cual se aumenta la seguridad de los niños, respondiendo positivamente con la barda, impermeabilización de un aula, la pintura y la limpieza, teniendo una invención de 190 mil pesos, aportando para esto el jardín de niños poco más de 60 mil pesos.

Con reconocimiento son jubiladas dos maestras en Guadalupe Victoria./ Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

La maestra Sandra Ortiz, como directora del plantel agradeció el apoyo que siempre recibió de su familia ahí presente, su esposo Mario Ramírez Corral, de quien confeso, “cuando nos casamos me dijo que me daría permiso de ser maestra del kínder un año, para que mis papas no se sintieran mal por la carrera y educación que me habían dado, y mírenme, ya tengo 36 años y mi esposo y mis hijas me han ayudando mucho, mi padre desde el cielo y mi mama, aun en sus condiciones de salud, aquí está conmigo”, recalco.