Continúa el desabasto de agua potable en Santa María del Oro

SANTA MARÍA DEL ORON Dgo. (OEM).- El centro y colonias cercanas tienen ya el servicio, pero las colonias de la periferia continúan con la falta crónica del vital líquido, creo que fue muy acertada la publicación por que se puso atención de inmediato al problema que desde hace años se trata con apatía e indolencia, hasta hace unos meses nos enteramos que el pozo principal cuenta con una granja de energía solar aledaña a las instalaciones de bombeo más desconozco si está en operación y que capacidad fotovoltaica tenga sólo se sabe que ya tiene más de seis años instalada.

La situación del problema del agua sigue en Santa María del Oro. Son muchas familias quienes padecen de años la falta del vital líquido y tienen que estar acarreando agua en pipas semana tras semana.

No se ha solucionado la falta de abastecimiento de agua de manera normal en algunos barrios. En otros barrios les quiso llegar pero fueron de un tiempo de media hora solamente y en otros de 15 minutos solamente. La actual administración ha tenido el problema del agua sin proponer formas de solucionarlo. No han realizado reuniones ni estudios de manera específica para solucionar el problema.

El pago del mes de consumo del agua se realiza de manera regular en las oficinas del agua potable y quienes no acuden a realizar el pago es porque no les llega el agua y con justa razón reflexionan " si no tengo agua como quieren que les pague el servicio".

Las quejas de las familias para que les solucionen el problema del agua no son tomadas en cuenta por el encargado del agua potable y el presidente municipal. Sus respuestas siempre han sido " Entiendan que no es problema de nosotros y por eso no podemos solucionar su problema". El abastecimiento del agua es y seguirá siendo un problema para la gente de Santa María del Oro y hace falta que intervengan autoridades estatales o nacionales para que den solución al problema".

