Darlene Carrasco, reina santiaguera destaca por su belleza y sencillez

SANTIAGO PAPASQUIARO, Dgo. (OEM).- Darlene Carrasco Díaz se distingue como una reina de Santiago Papasquiaro joven, elegante y sencilla, cualidades que la hacen ser una soberana muy querida por la gente.

En entrevista para El Sol de Durango, Darlene habló acerca de su experiencia como actual reina de la Feria Regional de este municipio, así como las labores que debe desempeñar durante su periodo como soberana.

Con 19 años de edad, estudia en la Universidad Pedagógica de Durango (UPD) en la pinolera cabecera municipal, nativa de la comunidad San Nicolás, es hija de Rumaldo Carrasco Nevárez (QEPD) y María Rosa Díaz Quiñones, hermana de Berenice, Karina y Orlando.

El año pasado fue coronada como reina de los festejos de la Feria de Santiago Papasquiaro 2021 y actualmente reina del municipio. Con la particularidad que es reina vigente del Colegio de Bachilleres, cuyo reinado se prolongó por el tema de la Covid-19.

La entrevistada agradeció el apoyo que le han brindado los santiagueros, "hoy lo pude ver en la cabalgata, muy buena respuesta del pueblo, muy alegres los santiagueros, sus pinoleros", menciona.









Más allá de la corona

Asegura que nunca imaginó ser una triple reina, "lo veía como un sueño muy lejano pero ahora me doy cuenta que los sueños se pueden alcanzar", también recordó que luego de cursar la educación básica en San Nicolás de Arriba, continuó su preparación académica en el Colegio de Bachilleres plantel #10 de Santiago Papasquiaro, donde empezó a ser conocida, se le impulsó como candidata a reina estudiantil y ganó.

Actualmente cursa la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la UPD, sede Santiago Papasquiaro, dejando ver que entre sus proyectos está el continuar con una licenciatura más.

Destacó que la figura de las reinas debe seguir vigente, ya que brinda valor y potencial "que en ocasiones no sabíamos que lo teníamos", al tiempo que agrega que ser reina del Cobaed la empoderó y la ayudó a afianzar la confianza en su persona.









En relación a que este lugar es de los pozos donde una mujer no ha llegado a la presidencia vía las urnas, señaló que en el municipio ya hay mujeres empoderadas en la política, "se han tenido candidatas, no han tenido la oportunidad y pienso que no pasará mucho tiempo para que llegue la primera alcaldesa, no dudo que en tiempo lejano llegue, estamos creciendo cada vez más en el empoderamiento", dijo.

Respecto a la violencia y las adicciones destacó que la violencia contra la mujer es un tema más sensibles. ”Me da mucha tristeza ver como muchas mujeres son violentadas, también aquí en SP, me gustaría trabajar en ese tema, es algo muy actual".

En cuanto a las adicciones piensa que es un tema que se ha salido un poco de control, "se requiere los valores, el respeto a las personas mayores ayudarían mucho a reducir este grave problema".