Fallas de la CFE queman pozos de agua potable en Poanas

POANAS DGO. (OEM). -Las constantes fallas de la energía eléctrica en este municipio, tiene a la ciudadanía con grandes problemas, y al gobierno municipal le ponen grandes barreras para poder cumplir con la responsabilidad de otorgar servicios como el del agua potable, ya que, por las constantes fallas de baja o alta corriente, se llegan a quemar las bombas y eso detiene la entrega del vital líquido a la ciudadanía.

Lo anterior lo reconoció la alcaldesa Irma Araceli Aispuro, al comentar sobre las quejas de la comunidad tanto en las redes sociales como de manera personal, detallando que en esta temporada ha sido histórica la falta de agua en la cabecera municipal como en la comunidad del Refugio, pero este año han sido más las fallas, y esto se ha debido a los constantes cortes o desniveles de electricidad, y esto no se puede negar por la población porque todos como ciudadanos tenemos el mismo problema de las falles de energía eléctrica, cundo falla y solo de detiene el pozo, se apaga la bomba, no hay problema, llegando la luz se vuelve a encender, pero si esa descarga la quema, nos mete en un grave problema, y esto ha sido muy constante, dijo.

No pudo negar la entrevistada el grave problema que se tiene con la CFE en el tema de pago de adeudo, detallo que en el mes de septiembre que llegaron a la administración “encontramos todo completamente destrozado, una deuda millonaria que no hemos podido terminar de pagar, aun se debe a la comisión alrededor de un millón de pesos, así como también se tiene un padrón muy amplio de personas que no pagan por este vital servicio de agua”.

Menciono que la maestra Araceli Aispuro como presidenta municipal, no se esconde ni rehúye a los problemas, da la cara y esta trabajando junto con el equipo de agua potable, con su director, para buscar la manera, la forma de que la ciudadanía tenga agua lo mas normal posible, buscamos cambiar la forma de uso de válvulas, mas horas de pozo encendido, todo lo que sea necesario para que la comunidad tenga el agua, pero si no apoya la ciudadanía pagando su recibo, nos agranda el problema, si nos cortan la luz por falta de pago, no hay agua, y si falla la energía eléctrica, tampoco hay agua, y esos problemas ya no están en manos de la presidenta municipal resolverlos.

Municipios En pésimas condiciones, está servicio de CFE en Rodeo: alcaldesa

Reitero la entrevistada que, se trabaja incansablemente para resolver la problemática más sentida de la población, la falta de agua potable en los hogares, como gobierno damos la cara, el sistema de agua no está solo, está la administración que lo apoya, pero también se necesita el apoyo de la comunidad en general, cuidando el vital líquido, no desperdiciándolo, pagando a tiempo sus recibos, y participando como ciudadanos respónsales que somos de Poanas.