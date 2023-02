Feligreses piden se abra capilla de La Sauceda en Canatlán

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Feligreses del poblado La Sauceda piden que se abran las puertas de la capilla y llegar a un acuerdo para que se pueda continuar con la Misa dominical.

En recorrido realizado por esta comunidad, ubicada a un par de Kilómetros de Canatlán, personas entrevistadas al respecto mencionaron que la actitud de un grupo de vecinos de cerrar los accesos a la capilla y la actitud del Párroco de negarse a dialogar con ellos es una situación que afecta a la comunidad católica en general y también a las personas foráneas que acuden a visitar la iglesia.

Uno de los entrevistados es un reconocido futbolista local, que pidió el omitir su nombre, dijo que quieren acudir a Misa y no lo pueden hacer en su poblado desde el primer domingo del mes de enero. Menciona que no está de acuerdo con el que lo hayan cerrado, pero tampoco desconoce que el párroco no se ha prestado al diálogo.

"Somos nosotros los que la estamos pagando", señaló el entrevistado al mencionar que él y su familia buscan acudir a la misa dominical, como lo aprendieron de sus padres.

Un par de jóvenes corredores guadalupanos, quienes pidieron no publicar sus nombres “para no echarse malas”, dicen que ya es mucho tiempo de que la capilla esté sin abrirse a la gente, que miran por un lado a la autoridad civil y por el otro a la autoridad religiosa, que dicen, se entienden que por ser lo que son debieran entender que representan pueblo y el pueblo no tiene por qué ser afectado.

La capilla fue cerrada la tarde del domingo ocho de enero por un grupo de personas, inconforme por la falta de diálogo de parte del párroco, de acuerdo a lo expresado por Joshua Muratalla Morales, Jefe de Cuartel del poblado, quien en una entrevistada con este medio de comunicación realizada el jueves 12 de enero, dijo que el Padre Favela no tiene tiempo de dialogar con la gente, de escucharla, como es el tema de la integración del comité que se haga cargo de lo relacionado con la imagen del Divino Pastor.

“La gente quiere que este santuario permanezca siempre con las puertas abiertas y así la gente que acude a venerar la imagen no se quede con su viaje en balde, como sucede, al estar cerrada la capilla casi de manera permanente.

También quiere saber cuánto dinero entra y cuanto sale de ingresos así como el destino que se le da al recurso económico que ahí se genera”.

Por otra parte y de manera extraoficial, se conoció que el diálogo será cuando haya la oportunidad de que personal de la Arquidiócesis esté presente en el encuentro entre las partes, los inconformes y el titular de la parroquia.

Mientras tanto, la capilla está por cumplir un mes de encontrarse cerrada con cadenas y candados en las puertas de hierro ubicadas para ingresar al atrio, de un templo que es la casa de la imagen venerada del Divino Pastor, la imagen de bulto original ya que existe una réplica que se encuentra en el templo parroquial de Canatlán y de ahí programa sus salidas a las comunidades, como se dio hace pocos días a la región serrana del municipio.