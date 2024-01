La grilla del pájaro

El “espaldarazo” de AMLO a E. Villegas





Quizá nunca terminamos de dimensionar la importancia que tiene para los ciudadanos que los entes gubernamentales mantengan una buena relación, porque como mexicanos nos hemos acostumbrado, desde la alternancia en el 2000, a que más allá de los partidos deberá prevalecer siempre el interés de la sociedad en su conjunto, y ello me parece que ha sido un claro ejemplo la visita del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, a nuestra capital, y sobre todo el “espaldarazo” que le da al gobernador.

Y es que en su discurso del pasado sábado, el Jefe del Ejecutivo Federal pidió un aplauso para Esteban Villegas Villarreal, y aseguró que más allá de la relación personal e institucional, se ha respetado la investidura presidencial, y aseguró, “no como otros”. López Obrador fue enfático al manifestar que le consta que el mandatario estatal se preocupa por las necesidades de la gente. Esto también es producto de la política de respeto que Esteban ha implementado desde su llegada al gobierno del estado, pues sabe que lo que más podría perjudicar a un estado es la mala relación que haya entre gobernadores y Presidente.

Y me parece que queda de manifiesto con las constantes giras que ha realizado López Obrador a nuestra entidad, tanto para supervisar el proyecto de Agua Saludable para La Laguna, como el anuncio que se hiciera este fin de semana, de la construcción de la planta potabilizadora que quedará concluida este mismo año, que garantizarán el servicio del líquido vital para gran parte de la población en nuestra entidad. Es decir, la buena relación personal o institucional siempre genera buenos dividendos para las familias duranguenses, más allá de los temas políticos que muchos quisieran ver entre el inquilino de Palacio Nacional y Esteban Villegas, simplemente porque representan ideologías distintas, y aquí la muestra de que no tendría por qué ser así.

Es un año electoral y ello no implica que debe existir un “freno” en la consolidación de la relación, ni de proyectos; seguramente tanto López Obrador como Esteban Villegas habrán de defender, en el escenario político, sus “banderas” partidistas e ideologías, pero terminarán siendo procesos que no desgastarán la buena relación que se ha construido, porque me parece que el gobernador seguirá tendiendo los puentes de comunicación necesarios para transitar de buena forma, buscando dejar su propio legado. Más allá de quien gane la Presidencia de la República en junio próximo, creo que las obras y acciones no tendrían por qué detenerse bajo esta misma lógica de gobierno que ha implementado el ejecutivo local.

Incluso aquí en nuestra entidad hay quienes por fuerza quieren ver a Morena, como oposición, algo que no se ha dado derivado justo de esta buena relación que existe, y muestra de ello han sido las aprobaciones que desde el Congreso del Estado se han dado en favor de la administración estatal que encabeza Villegas.





Pajareando





Nada definido dentro de la alianza “Fuerza y Corazón por Durango” para la elección federal, los escenarios se siguen moviendo constantemente. Un ejemplo es el posible cambio de Gaby Hernández del tercer distrito al primero, y la muy probable incorporación de Aly Gamboa al cuarto distrito. El cierre de este mes será interesante porque cabe mencionar que al ser un gobierno estatal emanado de estos partidos, PRI, PAN y PRD, pues de manera natural existe una tendencia favorable para ellos, y así quedó visto en 2022.