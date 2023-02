Lamentan maestras comunitarias la desaparición de educación inicial en Durango

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Lamentan educadoras comunitarias que el Gobierno estatal ya no seguirá apoyando la educación inicial y con ello se deje de apoyar a familias con niños entre los cero meses y los tres años y 12 meses, dijo Flor Aldrete, educadora de la comunidad La Sauceda, municipio de Canatlán.

Explicó que Educación inicial es un programa dirigido a mujeres embarazadas, madres, padres y cuidadores con niños de cero meses a tres años 12 meses, donde se atiende a las familias y se acompaña en su crianza.

#ElCONAFE se creó por decreto presidencial, el 11 de septiembre de 1971, con el propósito de garantizar el derecho de acceso a la educación a las niñas, niños y adolescentes que viven en las zonas más marginadas del país. pic.twitter.com/H1YkJfZAoh — Conafe (@CONAFE_mx) February 1, 2023

Asimismo dijo que hacen valer los derechos de los niños y niñas, además de ayudar a su desarrollo mediante el juego, las educadoras comunitarias que atienden este programa pertenecen al Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), sin embargo el apoyo compensatorio proviene de Secretaría de Educación en el Estado de Durango (SEED), explica la informante.

“Nos han dado la mala noticia de que el estado ya no podrá darnos ese apoyo, hoy miles de familias en todo el estado de Durango se quedan sin atención, las educadoras comunitarias; siempre hemos sido pacientes y esperamos por nuestro apoyo hasta siete meses; en la visita que tuvo el gobernador Esteban Villegas a Canatlán, el mes de enero, hablamos con él sobre nuestro apoyo y dijo que ya estaba en curso, no nos daban apoyo desde mayo del año pasado, él se comprometió a que mientras el fuera gobernador nuestro apoyo llegaría mes con mes, es por eso no nos parece justo que ahora nos digan que ya no seguirá el programa”.

La Contraloría Social del #CONAFE es el mecanismo que permite a los beneficiarios vigilar, por medio de la #APEC, la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a nuestro Programa de Educación Comunitaria. pic.twitter.com/7FKqdfH57q — Conafe (@CONAFE_mx) January 30, 2023

El municipio de Canatlán cuenta con alrededor de 19 centros de educadoras inicial ubicados en las localidades de La Sauceda, Arnulfo R. Gómez, Venustiano Carranza, Manuel Altamirano, Ricardo Flores Magón, La Cañada, La Soledad, Santa Lucía, San José, Martin López, Nogales , Nicolás Bravo, entre otros, así como los municipios de: Nombre de Dios, Nuevo ideal, Súchil, Poanas, San Juan del Río, Vicente Guerrero, Santiago Papasquiaro y más municipios del estado; Durango sería el único estado en toda la República que dejaría de atender a las familias de educación inicial en gran partes, aseveró.

Finalmente la educadora señaló que "es un derecho de los niños y niñas tener acceso a la educación y hoy se les está negando, las educadoras comunitarias hacemos esta bonita y noble labor, por el amor a los niños y niñas y a nuestras comunidades sin importar las adversidades que tengamos que pasar ya que no contamos con un lugar propio para impartir nuestras sesiones", puntualizó.