Madre de familia acusa de influyentismo a exregidor de Gómez Palacio

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Carla Yaneth Crispin Herrera acusó al juzgado segundo de lo familiar de Gómez Palacio de otorgar la custodia provisional de sus hijos de tres y seis años, además de incurrir en ciertas irregularidades a favor de Juan “N”, con quien lleva un proceso de divorcio, por ello, exigió que se abra una investigación para que se determine quién es el mas apto para el cuidado de sus hijos.

Carla Yaneth se apostó durante la mañana de este lunes 21 de agosto afuera de Palacio de Gobierno en Gómez Palacio acompañada de “Justicieras por Nuestras Infancias, Mujeres, Niñas y Niños”, quienes le brindaron su apoyo y respaldo.

Al ser entrevistada, acusó que por parte del juzgado familiar están favoreciendo a Juan “N”, quien actúa con influyentismo, pues es actualmente político y presidente del PVEM en Gómez Palacio, catedrático de una universidad en Gómez Palacio, y es empresario con dos constructores, además fue regidor en este municipio.

Explicó: “mi expareja Juan 'N', me acusa y estoy demandada por violencia contra él y contra mis hijos, cosa que es falso, pues ha presentado pruebas y alegatos falsos y ha llegado al juzgado familiar de Gómez Palacio con influyentísimos, ha logrado sacar una orden de restricción de un mes en que me dejó sin ver a mis hijos".

Con lagrimas lágrimas en los ojos y voz quebrada dijo, “no sabe para un niño de tres a seis años lo que es estar sin su mamá durante un mes y cómo es posible que las autoridades lo permitan, yo me siento desprotegida, porque las autoridades a mí me dan a pensar que todo eso lo están favoreciendo, le pido al juzgado segundo de lo familiar de Gómez Palacio que por favor juzgue con perspectiva de género, ya que a él se le otorgó una custodia provisional sin pruebas, sin ningún tipo de estudios socioeconómico por parte del DIF, actualmente se encargan su abuelita y sus tías de mis hijos, porque el señor tiene muchas ocupaciones durante todo el día, por lo cual mis hijos no quieren estar ahí con ellos”.

Cabe mencionar que Juan “N”, iba pasando por el lugar y se acercó para señalar que cuentan con un convenio y explicó que sus hijos deben estar de regreso con él desde el pasado domingo, pero no ha sucedido.

Asimismo, expuso que cuenta con una denuncia que interpuso en contra de Carla por violencia contra él y sus hijos, por lo que se abrió la carpeta de investigación CDI/FGE/R2/LRD/02352/23. Y con folio LRD 2023 003210 por el delito de violencia familiar.

Ariadne Lamont, representante de Justicieras por nuestra Infancia, en apoyo a Carla, exigió a las autoridades correspondientes aplicar la recién aprobada Ley 3 de 3 que impide a personas con antecedentes de violencia, a no ejercer cargo político.

Dejó en claro que son acompañantes de mujeres, niñas y niños en situación de violencia y venimos acompañando a la señora Carla pero nosotros estamos aquí para recordarle a la ciudadanía duranguense que el Estado de Durango sigue en proceso de alerta de género.