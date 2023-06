No habrá presa en Pánuco de Coronado

PÁNUCO DE CORONADO DGO. (OEM). –Si el pueblo de Pánuco de Coronado, no quiere la presa de Jales, no habrá presa, el gobierno estatal no entregara ningún permiso si no ha sido consultado primero con la ciudadanía, la postura del gobernador, es la postura de lo que diga este pueblo, aseguro el mandatario Esteban Villegas.

Lo anterior sucedió en la reciente visita que realizara el gobernador del Estado Estaban Villegas Villarreal, al municipio de Guadalupe Victoria, ahí fue abordado por una comisión de ciudadanos de la comunidad de Pánuco de Coronado, quienes tienen muchos años exigiendo que no se instale la presa de jales de la empresa minera instalada en san José de Avino, recibiendo como respuesta del mandatario, que la postura del gobernador, es la postura de lo que diga el pueblo.

El gobernador les hizo saber a los pobladores que ha intentado dialogar con la gente de la mina, mismos que no han acudido a ninguna reunión, “ni siquiera los conozco porque no han acudido a las reuniones”, dijo, les hemos pedido que muestren los permisos por escrito de las diferentes dependencias y no han atendido el llamado, de ahí que, si el pueblo de Pánuco no quiere la presa de Jales, no habrá presa.

De la misma manera el gobernador Villegas Villarreal, les hizo ver que lo único que han sabido de la mina, es que su postura es, sino les permiten trabajar en la presa de jales ya construida, entonces se cierra la mina, “pero la decisión del gobierno del Estado, es que se haga lo que la comunidad quiere, si puede haber algún arreglo para que la mina continue trabajando y generando empleo, y los pobladores están de acuerdo, adelante, si la población dice que no a esa presa de jales, no habrá ningún permiso estatal”, aseguro.

Le pidieron los integrantes de la comisión que acudió al municipio de Guadalupe Victoria a dialogar con el gobernador, que les diera una fecha de una posible visita del mandatario a Pánuco de Coronado a dialogar sobre el tema, ahí el mandatario fue muy caro en señalar que no pudiera dar una fecha, pero so se comprometió que su equipo de gobierno acuda a realizar las reuniones necesarias, y en cuanto se tomen los acuerdos acudirá de manera personal a firmar dichos acuerdos, pero adelanto que no otorgará como gobierno del Estado ningún permiso de trabajo a la mina si antes no se dialoga con la comunidad y están de acuerdo.

Concluyo el gobernador, asegurándoles a los integrantes de la comisión de Pánuco de Coronado, que no están solos, que el gobierno del Estado estará realizando lo que la ciudadanía diga, “a los de la mina ni los conozco, nunca han acudido a ninguna reunión que se les ha citado, así que como gobierno haremos lo que diga la comunidad en común acuerdo.