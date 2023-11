SANTA CLARA DGO. (OEM). -La escuela secundaria técnica número 31 de esta cabecera, la cual cuenta con 230 alumnos, esta cerrada por los padres de familia, pues denuncian que, por movimientos internos del personal, no tienen intendentes, lo que ha generado que mínimo 30 o 40 alumnos presenten problemas de salud por la falta de higiene en el plantel.

Entrevistados los padres de familia, detallaron que en la escuela se hicieron algunos cambios internos, ya que personal que estaba laborando como intendente, ahora esta en cargos administrativos, como secretarios, y ya no quieren hacer los trabajos de intendencia, quien estaba como secretaria de la escuela, paso a ser contralor, y por lógica ya no quiere regresar a su cargo de secretaria, y no se tiene intendentes para la limpieza e higiene de la institución educativa.

Por falta de higiene, padres de familia cierran secundaria en Santa Clara./ Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Este problema, detallaron, ha ocasionado que por lo menos 30 o 40 jóvenes hubieran ya presentado problemas de salud, algunos por aguantar las ganas de hacer sus necesidades en baños muy sucios y hasta llegar a sus hogares, y otros porque no se aguantan y van a esos baños que tienen tiempo sin limpiar y sanitizar, lo que les ocasiona enfermedades infeccionas delicadas.

Apuntaron los padres de familia entrevistados, que ya por muchas formas y maneras le pidieron al director el plantel que solucione el problema, pero también reconocieron que el directo ya está prácticamente con un pie fuera de la escuela por su jubilación, y a demás algo enfermo, por tal motivo han tocado las puetas de otras oficinas relacionadas con la educación de la secundaria, incluso la secretaria de educación en el Estado, pero no han sido escuchados y su problema continúa existiendo.

Señalaron que el municipio de Santa clara se encuentra retirado de la capital del Estado, y por tal motivo se sienten abandonados, incluso de la sub secretaria que está en la laguna, tampoco los escuchan, pero aseguraron que continuaran exigiendo que sus problemas sean solucionados pues no es posible que se tenga a los alumnos expuestos a enfermedades que pueden ser muy delicadas por los movimientos internos que tienen en la secundaria técnica numero 31, es urgente que se les atienda y se envié o contrate personal para la limpieza, misma que garantice la salud de los alumnos y del mismo personal administrativo y docente.

Finalizaron la entrevista mencionando que hasta este jueves tenían ya cuatro días con la escuela secundaria tomada, pero reiteraron que continuaran en la misma postura hasta no tener una solución, porque la salud de sus hijos estudiantes, aproximadamente 230, no se puede continuar poniendo en riesgo, esperando que la secretaria de educación en el Estado, el mismo gobernador Esteban Villegas, gire instrucciones para brindar seguridad en la salud de los alumnos de la secundaria 31 de Santa Clara Durango.