Tortillerías tienen un respiro en el inicio de este 2024

Gómez Palacio, Durango (OEM).- Pese a que el escenario aún no es halagador para el sector productivo de la Región Lagunera de Durango por el incremento al Impuesto Especial de Productos y Servicios (IEPS) del 4 por ciento a partir del 1 de enero, la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla en Gómez Palacio argumenta que las tortillerías “pueden respirar” al menos en estas primeras semana.

Todo ello derivado a que no se visualizan incrementos en el precio final al consumidor en el kilogramo de tortilla, Fernando Zúñiga, presidente de este gremio tortillero, explicó que el precio de este importante producto actualmente oscila entre los 25, 27 y 30 pesos.

Imagen ilustrativa | Pese a incremento en el IEPS no se visualiza aumento en el kilo de tortillas / Foto: archivo | Lulú Murillo | El Sol de Durango

“Hasta el momento no ha habido alzas, no últimamente se ha mantenido el precio, todo de ello depende del material, los que emplean harina de maíz de la mejor calidad lo dan más caro y no pueden mantener los precios más caros, si hay personas que lo dan a 30 pesos pero usan un tipo de harina que es muy cara por eso está a ese precio”, sostuvo.





Asimismo, argumentó que uno de los factores para que no vaya haber precios altos es que el costo de la tonelada de maíz se ha mantenido estable, “hubo mucha cosecha y no creo que se de, a menos que se dispare de un momento a otro el precio del gas, la luz”, indicó.

Imagen ilustrativa | La Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla en Gómez Palacio argumenta que las tortillerías “pueden respirar” al menos en estas primeras semana / Foto: archivo | Lulú Murillo | El Sol de Durango

Sobre este punto y ante el incremento al IEPS, dijo que si bien puede estar directamente relacionado porque cuentan con rutas de distribución y utilizan combustible pudiera ser esa una de las razones, pero al menos en lo que va de esta primera semana del mes de enero y del año 204 no ha recibido notificación alguna.

Actualmente el precio en la tonelada del maíz oscila en los 13 mil pesos, a la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla pertenecen 67 tortillerías mismas que de manera individual determinan en base a sus gastos de operación si llegan a incrementar el precio al público del kilo de tortilla.