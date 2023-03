Vecinos reportan falta de mantenimiento en entrada norte de Canatlán

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- En total olvido está la salida/entrada norte a municipio de Canatlán, por la calle Lerdo de Tejada, que a diferencia de la Vía Verde y el bulevar Enrique W. Sánchez, no tiene ni la atención ni el interés del gobierno en rehabilitarlo y mantener su cuidado.

Así lo hacen saber vecinos del lugar y personas que laboran en el Centro de Justicia Penal, ubicado frente a la deteriorada y estrecha carretera Francisco Zarco, mencionando que tanto el gobierno municipal actual como los anteriores, se olvidaron completamente de que esta vía de comunicación es también entrada y salida de mucha gente.





Una de las personas entrevistadas es Rebeca Vizárraga Torres, quien respondió que es totalmente nulo el acondicionamiento que se le da a dicho lugar, además se quejó del mal estado en que fue construido el estacionamiento vehicular, con una bajada muy pendiente, a pie de carretera, que se llena de tierra, lodo, piedras, que baja del cerro en tiempo de lluvias.

Señaló que el estacionamiento es muy pequeño y hay que dejar los vehículos al filo de la carretera, por lo empinado del sitio, con hierbajales que crecen a los dos lados de la carretera, sin que personal de servicios públicos municipales se hagan presentes, como sucede con las otras vialidades mencionadas.

Destacó que los habitantes que viven en estos lugares no han tenido el respaldo de los concejales, que presuntamente están para respaldarlos y ver por el crecimiento integral de Canatlán; ellos creo que tampoco conocen el lugar o lo que es peor, lo conocen y no les interesa hacer algo para rescatarlo, dijo una vecina que pidió el omitir su nombre.

Finalmente dijo que lo mismo puede mencionarse de la cancha de futbol 7, que ya no sirve, ya se destruyó por las corrientes de agua y lodo que bajan del cerro, mientras que la cancha de futbol soccer, propiedad del municipio y utilizada por las ligas de futbol, no están recibiendo mantenimiento, ni por el el Instituto de Cultura Física y Deporte y mucho menos que por las Ligas de Futbol, que parece nomás están para pedir y no para servir, dijo un futbolista que en ese momento estaba en la cancha, sin poder entrenar por el mal estado en que se encuentra.