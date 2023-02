Ventas por celebración del Día de San Valentín bajan un 50% en Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). -En el centro de esta ciudad, las ventas del pasado 14 de febrero, en este año 223, bajaron en algunos comercios hasta mas del 50 por ciento en comparación con el año 2022, teniendo esta fecha como las que tienen repunte de ventas, pero este presente año no fue así, bajaron mucho en cuestión de compra de regalos y osos de peluche.

Los comercios de venta de flores, reportan que, si hubo un aumento en las ventas a comparación de los días normales, pero no llego a ser un día tan bueno en ventas como en años anteriores para esta fecha, donde decenas de rosas y arreglos se pedían ser llevados a domicilios o trabajos, hoy fueron pocos, y en todos los comercios de flores percibieron la misma situación, considerando que este año 2023, es una año económicamente muy complicado para todas las familias, o los jóvenes que de una u otra manera andan quedando bien con sus parejas.

En el área gastronómica de Guadalupe Victoria, señalaron los propietarios que no fue un año espectacular en ventas, pero consideran que se logró mantener en comparación del año anterior, ya que en varios de los restaurantes se tuvo presencia de clientes desde el desayuno romántico, comidas y mas en las cenas, reportando que no percibieron un aumento, pero si lograron que se mantuviera a comparación del 14 de febrero del 2022.

Todos los entrevistados, comerciantes y restauranteros, coinciden en señalar que estas bajas ventas son el resultado de la falta de cosecha en el año 2022, ya que un año malo en la cosecha de frijol, no se siente ese mismo año, sino al siguiente, porque las familias no tienen el clásico frijolito para vender, en cada fecha del año siguiente los agricultores sacan poquito de su producto y continúan con las tradiciones o festejos, este 2023, las familias no tienen de donde agarrar, y es qui donde se ven las bajas ventas, y es precisamente en el centro de esta ciudad, en los comercios del mercado municipal, donde se tiene un pulso exacto de lo que vive la región de los llanos en cuestión económica, apuntaron.

Las próximas fechas que pudieran ser con buenas ventas, son en semana santa, y eso si se tiene presencia de paisanos que vengan de vacaciones o a visitar a sus familias, porque son ellos, que traen los dólares, los que pueden hacer que se tenga un repunte en las ventas, son ellos los que pueden provocar un circulante económico importante, de lo contrario, si no vienen los paisanos, las ventas no repuntaran, seguirán bajas para todos los comerciantes.