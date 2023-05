Niega regidora presión sobre la Comisión de Actividades Económicas

Aunque un grupo de comerciantes adheridos a la Cámara Nacional de Comercio (Canacope) en Durango, pasaron por encima de la Comisión de Actividades Económicas al cerrar la semana pasada varias calles "prácticamente" a fuerza y sin permiso, niega la regidora Arlina Adame Correa haya presión ante ésta comisión edilicia cuya labor es hacer que se cumpla el reglamento.

Se tiene como antecedente que con motivo de las ventas del 10 de mayo pasado, la presidenta de Canacope y un grupo de sus agremiados solicitaron autorización para cerrar calle Patoni entre desde Pino Suarez hasta 20 de Noviembre, misma que les fue negada por parte de la Comisión señalada y como reacción pidieron la destitución de la regidora priista, quien aún así se empecina en negar que haya algún tipo de presión.





Entrevistada al respecto la presidenta de la Comisión de las Actividades Económicas en el Cabildo, reiteró que a los comerciantes que tienen sus locales en calle Patoni no se les aprobó la solicitud para que cerraran las calles en el periodo señalado, sin embargo lo hicieron a fuerza, pasando por alto a ésta instancia y se desconoce con quién llegaron a "arreglos", para finalmente instalarse. Aunque aclaró que no todos querían sacar sus mercancías a la calle.

Detalló que ésta es una Comisión abierta y pública donde cualquier persona puede acudir para expresar su sentir, incluso han mostrado disposición para mesas de trabajo, siempre y cuando haya dialogo y flexibilidad entre ambas partes, pero cuando solamente se hacen peticiones y no se cumplen para posteriormente hacer denostaciones; ésas no son mesas de trabajo.

Cuestionada respecto a la presión que se está ejerciendo sobre la Comisión a su cargo, Adame Correa insistió en que no hay ningún tipo de presiones porque ellos están trabajando con los reglamentos en mano, exigiendo se cumpla la legalidad a fin de que haya un piso parejo para todos los comerciantes.

Ante los reclamos que se han hecho para que ella sea destituida al frente de ésta responsabilidad, argumentó que no a toda la gente le gusta cumplir la reglamentación y cuando se les exige que lo hagan no todos están de acuerdo y surgen las molestias.

Reconoció que hay comerciantes establecidos que están empecinados en incumplir los Reglamentos, en este caso no obstruir las calles, sobrepasar las medidas de sus puestos y una serie de requisitos que en ocasiones no están dispuestos a acatar. Definitivamente no se otorgarán permisos cuando quiera violentarse la reglamentación municipal, aseveró.