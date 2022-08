No habrá finiquitos para funcionarios de primer nivel del gobierno de Durango

"Por voluntad no ha quedado, pero lo cierto es que no tenemos dinero en estos momentos para cumplir el pago de participaciones que se les adeuda a municipios, debido al recorte de casi 800 millones que ha aplicado la Federación en los dos últimos meses y aún estamos en gestiones para lograr los recursos que nos permitan cumplir con este compromiso", dijo el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres al afirmar que no habrá finiquitos para funcionarios salientes.

Cuestionado al respecto el mandatario reconoció que la situación financiera que atraviesa su administración es realmente complicada, por ello es casi seguro que no habrá recursos para que se paguen finiquitos a funcionarios de primero y segundo nivel, aunque así les correspondiera.

En referencia al adeudo superior a 500 millones de pesos que se tiene solamente con el ayuntamiento capitalino más lo que deben al resto de los municipios por concepto de Participaciones, reiteró que sigue tocando puertas y haciendo las gestiones necesarias para que sea liberado este recurso.

Argumentó Aispuro Torres que toda ésta situación se debe en su mayoría a los recortes que le ha hecho la Federación al Estado por conducto de Participaciones, pues en los meses de julio y agosto se habla de que son casi 800 millones de pesos que dejaron de llegar a Durango por dicho concepto. El problema que tememos con los ayuntamientos es por esta causa.

Aún se está en pláticas con gobierno federal para buscar una salida a este escollo, pero lo cierto es que aún no existe una solución para pagarle a los municipios lo que se adeuda, añadió.