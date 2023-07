Son más de 5 mil escuelas de primaria en todo el estado de Durango, más las secundarias, y no se tiene el suficiente recurso para tener un velador para cada una, "eso ha sido un tema del que se ha hablado durante muchos años en la Secretaría de Educación, pero siempre se determina que no hay dinero para destinarlo a ese tema, sin embargo sí se debe buscar una alternativa porque las escuelas están en riesgo de robos, sobre todo en temporada vacacional", así lo apuntó la diputada Rosa María Triana.

Te puede interesar: Se manifiestan padres de familia por robo en escuela

Asimismo indicó que esta es una problemática muy fuerte a la que se le tiene que encontrar una solución, "porque no hay recurso, lo que han hecho muchos padres de familia, es precisamente con las cuotas que reciben, contratar a una persona y darle oportunidad de que cuide la escuela, pero hay otras instituciones que ni siquiera tienen barda, entonces eso facilita a que puedan ser blanco de delitos, y personas ajenas puedan ingresar".

Con el uso de las nuevas tecnologías y el internet, en las escuelas cuentan con aparatos como computadoras, o todo tipo de artículos que pueden llamar la atención, pero mientras quienes los roban salen y los venden a un precio “ridículo”, pero ya dejaron a los niños sin herramientas para poder aprender.

"Por eso es necesario poner cartas en el asunto, porque en algunas escuelas batallan mucho para tener esos instrumentos, y es muy triste que ladrones lleguen y se las roben. Además en donde si se cuenta con un velador a veces llegan tres ó cuatro amenazando a uno solo, entonces lo que hacen es hacerse a un lado, para defender también su propia vida e integridad".

Imagen ilustrativa | No hay recurso suficiente para tener un velador en cada escuela de Durango / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Respecto a si los veladores pudieran ser parte de los aviadores de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), por eso no están en las escuelas, la diputada respondió “yo pienso que no es así, porque la mayoría de los veladores son gente que contrata la misma escuela, por eso no creo que vaya por ahí el asunto”.

En cuanto al pago de las cuotas escolares que se piden en las instituciones de manera voluntaria, y que algunos padres de familia se niegan a pagar, precisó que eso es un acuerdo entre padres de familia que se acepta al inicio del ciclo escolar, y que es muy útil para temas hasta de limpieza, o cosas que realmente requieren para mejorar, y corresponde en cada institución ponerse de acuerdo.