Padre denuncia omisión en caso de abuso contra su hijo

A través de redes sociales el padre y la abuela de un menor de siete años denunciaron que se han vulnerado los derechos de un menor de siete años, quien de acuerdo con la narración de los hechos ha sido víctima de abusos físicos y sexuales por parte de sus hermanos mayores.

En entrevista, Alan Armando Reyes Hernández, padre del menor, aseguró que es su pequeño hijo quien le ha informado sobre la situación que vive en casa de su madre, sin embargo ella nunca atiende el problema y al hacer del conocimiento al DIF Estatal, asegura que nunca han atendido su llamado, incluso cuando se realizó la denuncia, se procedió a una entrevista psicológica con el menor a quien según el padre reconoció haber introducido un celular en el pantalón del niño para que grabara la conversación dada la desconfianza que ya sentía hacia las autoridades.

“La primera carpeta es del 2018, y se ha hecho caso omiso. Los MP y coordinadores del DIF han hecho todo lo posible por defender a esta persona (la madre del menor) incluso me habló y me dijo que le había pagado a una persona quien le iba a ayudar”, comentó Alan Reyes, quien aseguró que existen muchas anomalías por parte del DIF Estatal respecto a su caso.

Explicó que el daño en contra del menor es físico y psicológico, incluso ya le ha afectado a tal grado que el niño presenta ataques de pánico y lo llevan a expresar su intención de morir.

Aunque obtuvo la custodia provisional de su hijo, al cambiar el juez del Tercero familiar donde llevaban su caso, esta fue entregada nuevamente a la madre, de una manera arbitraria y sin tomar en cuenta los antecedentes en los que se le entregó en un inicio al menor, “me voy al amparo colegiado y no me apoyan, me voy al amparo federal y el juez me dio la razón”, sin embargo el Tribunal Superior de Justicia, sigue sin atender el ordenamiento federal.

El propio TSJ le realizó un estudio psicológico al menor y pese a que se han presentado las pruebas pertinentes, siguen haciendo caso omiso, por lo que pidió al gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres, revisar el caso e intervenir en la resolución del caso para que no se sigan vulnerando los derechos de su hijo.

Por su parte la Procuradora de Niños, Niñas y Adolescentes del DIF Estatal, Claudia Angélica Tynan López, señaló que el caso se trata de una pelea entre los padres por la custodia del menor y debido a esto se utilizan estrategias para perjudicar a las exparejas, por lo que incluso no existen elementos para considerar que el niño es abusado sexualmente.

“Desde edades tempranas comienzan a insertar palabras de violencia tanto física y cuando crecen, sobre abuso sexual. Les hacen creer historias que cuando son pequeños los relatan como hechos verídicos”, comentó, de ahí que el DIF realiza una investigación debido a que se han violentado los derechos del menor al exponerlo ante el escrutinio de la sociedad, “en el caso de este niño ha sido muy revictimizado”.