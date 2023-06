Persiste la desigualdad salarial en el gremio periodístico: AMMPE

En el día de la libertad de expresión Carolina Heredia, presidenta de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras (AMMPE) reconoció que existe desigualdad salarial en el gremio periodístico, así como falta de seguridad social.

Explicó que en clima de inseguridad que se manifiesta a nivel nacional para el gremio periodístico sigue igual, simplemente el 2022 cerró con el asesinato de 12 periodistas, y este año van cinco agresiones de las más lamentables, que son ultimar la vida de las personas, pero existen 700 reportes de agresiones que van desde demeritar el trabajo hasta intimidación.

🎤🗞️ La #LibertadDeExpresión es un derecho que debemos garantizar y ejercer todos los días; mi reconocimiento a la labor de los medios de comunicación que nos mantienen cercanos a los ciudadanos y, con sus cuestionamientos, nos hacen mejores gobernantes.



¡Felicidades! pic.twitter.com/ffc6EMTFD3 — Esteban Villegas V. (@EVillegasV) June 7, 2023

En el estado de Durango por años no se han documentado agresiones ante alguna autoridad, dijo la presidenta de la Mujeres Periodistas, pero sí detalló que tanto para los comunicadores como periodistas existen otras situaciones que se han agravado con el paso del tiempo es decir la desigualdad salarial, lo que tiene que ver con no respetar las garantías o derechos laborales y a su vez un amplio número no cuentan con seguridad social.

Aunado a ello sigue siendo un foco de atención la salud mental, por la situaciones que ven en el contacto diario de la profesión y por carga laboral.

En el caso específico de las mujeres, Carolina Heredia hizo hincapié que muchas reporteras y periodistas tienen doble o triple jornada laboral, ya sea en las áreas públicas o privadas, lo cual es producto de los pocos ingresos.

Añadió que el estándar en el promedio salarial profesional es de 6 mil pesos al mes, y a pesar que la mayoría está en ese rango, la situación que prevalece es que no se cuenta con garantías de seguridad social o créditos de viviendas.

Hoy celebramos el día de la #LibertadDeExpresión, por ello, reiteramos que en el gobierno de @EVillegasV reconocemos y respetamos el trabajo de los medios de comunicación, así como las y los periodistas que día a día mantienen informada a la sociedad.#PrensaConValor pic.twitter.com/LSHfNr2aL6 — GobDgo (@gobdgo) June 7, 2023

Agregó que debió a la zona económica donde se encuentra Durango los salarios son más bajos en todas las profesiones.

Para finalizar enfatizó que AMMPE trabaja para que se active el mecanismo de protección, el cual dará garantía en temas de seguridad, tema que es prioridad para el gremio de todo el país, seguido de las prestaciones, para ello han entablado pláticas con las partes patronales ya que en la ley está establecidas dichas obligaciones y enfatizó que también se debe analizar la situación que guardan los medios independientes, pues vienen situaciones distintas.