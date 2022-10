Pide diputada valorar el retiro de atribuciones a la Entidad Superior de Auditoria

Ante la falta de información otorgada por la Entidad Superior de Auditoria al Congreso de Durango, se valora la posibilidad de quitarle atribuciones, de ser necesario que el poder ejecutivo realice la labor de la Entidad de Auditoria y si es necesario cambiar a la titular, tenemos que decirle al pueblo en qué se están gastando el erario, tiene que haber transparencia, declaró la diputa Sandra Amaya.

Te puede interesar: Durango el único estado en semáforo rojo por endeudamiento

Dio a conocer que la Entidad Superior de Auditoria, está fallando en su trabajo de fiscalizar y revisar las cuentas públicas del estado y de los propios ayuntamientos, expresó la diputada local Sandra Amaya, quien reconoció que los diputados también fallaron en ese tema, al no hacer las revisiones de manera conjunta.

Dijo que en las pasadas legislaturas los diputados enviaban personal del Congreso que ayudaban al personal de la Entidad Superior de Auditoria a revisar las cuentas públicas, sin embargo en la presente legislatura se dejó de hacer esa tarea.

En la Comisión de Hacienda se analizaron las iniciativas turnadas por poder ejecutivo. pic.twitter.com/VSchbF6qN5 — Sandra Amaya (@Sandra12Amaya) October 12, 2022

El diputado Ricardo López, en su momento cuando fue presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, tuvo que hacer las revisiones de manera correcta, pero no sabemos porque no se trajo como se había estado haciendo.

Destacó que cuando se hacían las revisiones conjuntas entre el personal del Congreso con la Entidad Superior de Auditoria, se podía conocer como estaban las cuentas, esta vez no nos enteramos. Sabemos que aun algunos municipios tienen más observaciones que otros.

Local Cobro por adelantado en el replaqueo desata polémica en Durango

Le hemos solicitado a la Entidad que mande personal a revisar las obras fantasmas que no existen en El Mezquital pero que aparecen en los informes. No sabemos qué resolución hubo, no sabemos cómo estuvo. La Entidad no ha estado haciendo bien su trabajo y tenemos que ver cómo le hacemos para quitarle atribuciones y si es necesario que cambien a la titular.

Tenemos que ver si es necesario que el Congreso atraiga todo el trabajo que hace la entidad de Auditoria que lo haga, para la tranquilidad de la gente y sepan cómo estamos realmente gastando el recurso en los municipios, expresó la legisladora.