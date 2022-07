Poder Legislativo de Durango propone pacto social ante alza de violencia

La sociedad tiene mecanismos que debe activar para que las políticas públicas en materia de seguridad a nivel nacional sean evaluadas y modificadas, señaló el legislador estatal, Ricardo López Pescador.

Indicó que el poder legislativo en Durango esta listo con un pacto social que se debe activar, ante el alza de violencia que vive el país.

“No existe una política de seguridad en el país y si existe no ha dado resultado, cada día se dan más asesinatos, enfrentamientos… la capacidad de sorprendernos se está acabando por lo cotidiano de los problemas de seguridad”, argumentó el también presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo).

Enfatizó que lo que sucede en México no son ataques a la persona del presidente de la República, sino una llamada de atención pues no soluciona y no escucha.

López Pescador celebró la decisión de la iglesia católica de exigir una mejor estrategia de seguridad a la cual deben unirse empresarios, profesionistas y legisladores, “debemos hacer lo propio, el camino es demostrar al gobierno que cuando el gobierno no actúa la sociedad si… parece que el gobierno decidió bajar los brazos y no actuar, y que la sociedad sea atacada en su persona, patrimonio y familia”, subrayó.

Añadió que Durango es un estado en tranquilidad, pero los estados vecino no, lo que afecta a la economía pues existe una mala imagen en el extranjero.

El presidente de la Jugocopo dejó claro que el gobierno federal debe entender que las políticas públicas se evalúan y se modifican cuando no dan resultados.