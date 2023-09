Sigue encareciéndose el limón a razón de un 20 por ciento por semana, de forma que ya llegó a un precio al menudeo de hasta 68 pesos por kilo, lo cual complica la situación al sector restaurantero al ser un elemento primordial en muchos platillos, informó Adriana Porras Zubiría, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Durango.

“Lo estamos consiguiendo a veces de mayoreo en 48 pesos el kilo, pero en supermercados lo vemos hasta en 70 pesos ó 68 pesos el kilo”, dijo.

Imagen ilustrativa | ¡Por los cielos! Kilo de limón cuesta hasta 68 pesos / Foto: archivo | El Sol de México

La presidenta de Canirac, resaltó que hasta el momento, y como ha sido en las últimas semanas que empezó a darse este incremento, los mismos restauranteros han tratado de absorber el costo del limón, porque no se puede cada semana estar ajustando los menús.

Adriana Porras Zubiria, resaltó que no se está limitando el limón con los platillos, pero si se están efectuando algunas estrategias como no promocionar las bebidas que lo contienen, sin embargo si el cliente lo pide, el restaurante debe darlo, pero no se entrega a fin de que se desperdicie.

Otros insumos han ido a la baja, pero no de manera compensatoria con el limón, como es la papa, otros productos han ido a la alza como el plátano o el aguacate, pero no en la misma proporción que este cítrico.

La presidenta de Canirac, puntualizó que en la última semana ya se tuvo algo de repunte en las ventas de los restaurantes locales, “fue un respiro, y esperamos la siguiente quincena recuperarnos un poco más, empezar a estabilizarnos ya para el último trimestre del año, que es en el cual mejor economía tenemos”.

Debido a problemas de seguridad en los estados la República que más lo producen, se ha tenido escasez de limón, lo cual ha encarecido de manera desproporcionada su precio, de forma que ya se duplicó el precio por kilo de unas semanas a la fecha.