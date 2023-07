El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango informó las acciones que se realizaron en favor de los varones en la Jornada Intensiva de Promoción de Prestación de Servicios de Vasectomía sin Bisturí que se realizó en el mes de junio del presente año, llevando a cabo 100 procedimientos.

Lo anterior, lo señaló el coordinador Auxiliar de Atención Médica en Primer Nivel, Lorenzo Alvarado Sarmiento, quien comentó que participaron en estas Jornadas las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 1, No. 44, No. 49, No. 50, de la capital de Durango y las UMF No. 10, No. 11, No. 29, No. 43 y No. 53 del municipio de Gómez Palacio, Durango.

Dijo que fue una campaña exitosa logrando captar a un número importante de varones que por voluntad propia deciden realizarse este procedimiento como alternativa de planificación familiar.

Realiza IMSS 100 vasectomías sin bisturí en el mes de junio / Foto: Archivo | El Sol de Puebla

Fueron 100 varones con paternidad satisfecha quienes recibieron este beneficio el cual, la eficiencia anticonceptiva de la vasectomía es de 99.5 por ciento, afirmó el galeno.

A las personas que se realizaron el procedimiento, se les explicó que es un método definitivo para los varones, es un procedimiento muy sencillo, ya que se realiza en un tiempo máximo de 15 a 20 minutos.

Esta campaña se realizó a población derechohabiente y no derechohabiente con el objetivo de acercar los servicios a toda la población y con ello fomentar la planificación familiar en la población duranguense.