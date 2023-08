Reconocen voluntariamente paternidad de 3 menores

Usualmente en los juzgados en materia familiar, además de la petición de pensión alimenticia, también se presentan bastantes casos donde las madres buscan que los padres de sus hijos reconozcan la paternidad, por eso son bastantes raros, apenas un dos por ciento, donde los padres acuden de manera voluntaria a solicitar el reconocimiento de paternidad, así lo manifestó Alejandra Estrada, juez quinto en materia familiar, del Tribunal Superior de Justicia en Durango.

“Que una persona venga y reconozca a alguien como su hijo es bastante raro, porque también hay un pago de derecho, que es todo lo que implica en cuanto a responsabilidades, por eso destacamos los tres casos en Durango capital, que se han dado en estos últimos días, de padres que se acercaron a manifestar el reconocimiento de paternidad y se logró dentro de las jornadas de orientación gratuita del Poder Judicial y el Consejo Estatal Ciudadano", indicó.

El reconocimiento de paternidad es cuando un padre acude voluntariamente ante el Registro Civil o a un juzgado para reconocer al hijo que nació y que no registró de manera inicial como su hijo, entonces cuando acepta la paternidad se modifica el apellido del niño o de la niña, lo que deriva en una serie de derechos, como el pago de pensión alimenticia, o el derecho sucesorio, entre otras cuestiones, pero es una situación que ha impactado de manera benévola al tribunal.

Para el reconocimiento no hay límite de edad, lo único que pasa es que si el menor se maneja con un nombre, pues se tiene que corregir, sin embargo, ahora también se puede que la persona reconocida puede elegir el nombre que tenía, o cambiar al que se le da con el reconocimiento.

En los juzgados generalmente para hacer este proceso, se pide la prueba de paternidad, para así ordenar el reconocimiento, pero en algunos juicios los menores son muy parecidos a sus padres o ellos saben que sí es su hijo, pero por peleas con la madre no lo reconoció al nacer, entonces al estar conscientes manifiestan que no es necesario hacer la prueba.

Cuando el padre decide voluntariamente acudir, ante la autoridad judicial o ante el registro civil para reconocer su responsabilidad, no hay ningún problema, la situación que se presenta es que a veces no saben cómo hacerlo, o piensan que será muy costoso, y al no tener la capacidad lo postergan, aunque por ejemplo ante el Registro Civil, hay algunos exentos de pagos y derechos, si se justifica la necesidad.

Reiteró que esto fue posible gracias a la orientación directa a la sociedad, con las jornadas, donde la ciudadanía tiene la oportunidad de acercarse y se ha logrado restablecer casos de personas donde sus derechos que estaban sueltos, por lo que deciden modificar la situación, derivando también un impacto en los juzgados en temas judiciales que surgen de esas jornadas, como los casos de reconocimiento de paternidad, que no había ocurrido antes.