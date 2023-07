Registro Civil de Durango realiza más de mil 500 correcciones de duplicidad

Por muchos años no se realizaron correcciones en actas e incluso se duplicaron debido a la irresponsabilidad de oficiales, actualmente la Dirección del Registro Civil realiza más de mil 500 correcciones por dichos actos, señaló el director de dicha dependencia, José Nazario Ortega Vera.

Explicó que durante años era fácil obtener una acta de nacimiento, ya que, en su momento, se decía "ve a la Colonia Hidalgo, ahí te dan tu acta", lo cual ha acarreado diversos problemas.

El director del Registro Civil aceptó que hubo responsabilidad del Registro, ya que no se controló adecuadamente, y también los oficiales realizaron actos irregulares.

Ortega Vera subrayó que es difícil calcular cuántos casos existen de duplicidad de actas que no están asentadas en los libros, sin embargo, cada mes más de mil 500 personas acuden a realizar correcciones por dichas anomalías.

Registro Civil de Durango detecta actas falsas en todo el estado / Foto: Belem Hernández | El Sol de Durango

Dejó claro que solo se hacían las correcciones en la oficialía y no se reflejaban en el Registro Civil, ya que existen dos libros: uno en la oficialía y otro en archivo central, y ambos deben tener las mismas anotaciones, escritos y notas marginales. Si en archivo central no se refleja, será un trámite inexistente, ya que el oficial tiene la responsabilidad de enviar la información a la Dirección General para que se asiente en el libro del archivo, lo cual no se hizo durante muchos años.

Aseguró que no se asentaban en los libros del archivo porque eran situaciones irregulares, como la creación de nuevas actas de nacimiento. Ejemplificó con los connacionales que venían de vacaciones y se creaba una acta de manera personal para hacerse más jóvenes o sacar un acta de nacimiento para sus hijos nacidos en Estados Unidos, lo cual ahora se hace a través de la doble nacionalidad, pero subrayó que las actas que se realizaron bajo dicha estrategia son irregulares, es decir, documentos apócrifos.

De igual forma, dijo que se han detectado muchas personas que buscaban rebajar su edad o cambiarse un nombre que no les gustaba, y en la actualidad también cuentan con dobles actas de nacimiento.

El director enfatizó que actualmente, con el nuevo sistema que se emplea, todas las actas están vinculadas a la Clave Única de Registro de Población (CURP), lo que permite que no exista duplicidad y se detecten rápidamente los casos que puedan presentarse.

Aseguró que en el Registro Civil de Durango se moderniza y se evita a toda costa la corrupción. Como resultado, se han detectado diversas anomalías que están siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción de la entidad, y eso ha permitido que no se vulneren los temas de procesos en la institución y se ha mejorado en el tema de confiabilidad en los procesos de la dependencia.