Se han presentado 125 quejas ante Prodecon durante 2023

De enero a julio se han presentado 125 quejas ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), informó la delegada Karla Alejandra Rodríguez Lozano, quien subrayó hace falta mayor cercanía entre el contribuyente y ésta institución, para que conozcan cómo funciona el sistema tributario y que se les puede acompañar con representación legal gratuita.

Te recomendamos: Prodecon Durango ha atendido 200 quejas

“En Durango es muy importante mencionar que más allá de que las quejas hayan bajado, es la falta de aportar una cultura contributiva en el estado, de acercarnos a todos los sectores sobre todo con el micro, pequeño y mediano empresario para que tengan conocimiento de que la institución está para apoyarlos y ayudarlos no solamente en el área de quejas” dijo.

La delegada de Prodecon señaló que también se puede acompañar al contribuyente en representación legal, solicitud de acuerdos conclusivos y brindar información y asesoría de cómo funciona el sistema tributario.

Karla Alejandra Rodríguez Lozano, señaló que la palabra que a todos une es la contribución, porque se quiera o no; todos de manera directa o indirecta, todos pagan en México impuestos, de forma que hace falta la cercanía entre la institución y el contribuyente para explicarles cómo funciona el sistema tributario y como utilizarlo para beneficio de todos.

Imagen ilustrativa | Todos pagan en México impuestos / Foto: Cuartoscuro

Todos en el país pagan impuestos y cuando los derechos de los contribuyentes se ven vulnerados por autoridades, la Prodecon esta para apoyarlos, entre las quejas más comunes, puede estar cuando el SAT cancela el sello digital y el contribuyente no tiene conocimiento del porqué, o cuando se cancela algún crédito fiscal y el contribuyente no tiene conocimiento de que se abra alguna auditoría, o también la no correcta devolución de los impuestos.

Al concluir, puntualizó que otra de las quejas comunes es cuando se quieren integrar al salario conceptos que como patrón, se cree que no se deberían estar integrando.