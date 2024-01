Siguen normalistas impunes pese a vandalismo: Coparmex

Cerca de 30 empresas fueron las afectadas durante las manifestaciones de los estudiantes de la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, y de estos 10 son agremiados a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), mismos que de acuerdo con la presidenta, Blanca Estela Castro Torres, sufrieron serias afectaciones como sustracción de mercancía, y vandalismo a las unidades.

Te puede interesar: Normalistas de Aguilera provocan volcadura de camioneta de carga

Aunque los afectados ya interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), el proceso no ha tenido mayores avances y se continúan con las investigaciones pese a la buena disposición que existe por parte de las autoridades de Seguridad Pública y Guardia Nacional, “la afectación ya estaba hecha, se tardaron algunos días y eso nos afectó a todos los PyMES en la reactivación económica”, comentó la empresaria duranguense.

Imagen ilustrativa | Los empresarios sufrieron serias afectaciones como sustracción de mercancía y vandalismo a las unidades / Foto: archivo | Lulú Murillo | El Sol de Durango

De ahí que si dicha institución educativa no está cumpliendo con su objetivo de formar profesionistas, insistió a las autoridades en el cierre de la misma.

“Las carpetas siguen en investigación, pero si yo voy y le robo al vecino algo, no necesitan ni investigación, si hay pruebas inmediatamente me detienen”, comentó Castro Torres, al reconocer que si bien existen Derechos Humanos que se deben respetar y se trata de jóvenes “tendremos que estar más apegados a Derecho y que la ley se ejerza, quien cometa un delito se le castigue y no haya impunidad”, asentó.

Local Cuatro empresas denunciaron robo de normalistas de Aguilera

Explicó que muchos de los afectados son micro y pequeñas empresas que confiaban en que durante la temporada decembrina se reactivarías sus negocios, sin embargo al ocurrir el secuestro de las unidades de carga los obligaron a detener su actividad económica no solo del comerciante, sino incluso del encargado del transporte de carga quienes en su mayoría ganan un salario por comisión.

“Eso es la afectación más grande al tejido social, entonces esas afectaciones siento que no robaron la paz y tranquilidad, el poder decir estamos bien para poder reactivarnos este año”, comentó la presidenta de la Coparmex, al apuntar que tristemente aún no se ha encontrado al que responderá por las pérdidas generadas.