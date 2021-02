Ventas de flores en Durango disminuyó un 40% durante la pandemia

Las ventas de flores en general disminuyeron desde el inicio de la pandemia hasta un 40%, pero en el caso de los arreglos y coronas para los funerales bajo hasta casi un 70%, así lo indicó Elizabeth Burciaga trabajadora de una Florería que se encuentra en la calle Pasteur de la capital.

Explicó que en este tipo de arreglos, sobre todo para las personas que fallecieron por Covid-19, las familias o amigos no adquirían coronas o arreglos más elaborados, sino un detalle pequeño para ofrecerlo a los familiares cercanos, pues para llevar a cabo los funerales también hubo limitaciones.

Aunque dijo que no han dejado de trabajar, ni cuando se dieron los cierres, pues siguieron laborando a puerta cerrada, no se generó ingreso ni movimiento de clientes, por eso en el 2020 no se compara con lo obtenido en años anteriores de ganancias.

Recordó que el mayor problema fue cuando se dieron los cierres y se detuvieron las actividades para conmemorar las fechas importantes, como en noviembre para celebrar el día de muertos, pues no se permitió visitar a los difuntos ni llevarles un arreglo.

Ahora con la reactivación de actividades en semáforo amarillo, mencionó que apenas se han activado las ventas en un 25%, y a pesar de que esperaban buenos resultados para el 14 de febrero, no hubo la movilidad acostumbrada.

Algunos eventos se empiezan a activar, pero son los que se pospusieron desde octubre, noviembre y diciembre, pero es un proceso que aún va muy lento.